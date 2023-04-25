Огромные пробки около кладбищ образовались в Нижнем Новгороде на Радоницу 25 апреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Серьезные заторы образовались на дорогах Нижнего Новгорода в районе кладбищ 25 апреля. Дело в том, что на сегодняшнюю дату в этом году выпала Радоница – девятый день после Пасхи, когда принято поминать усопших и навещать родственников на кладбищах.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», самая большая вереница машин наблюдается сейчас на подъезде к Ново-Сормовскому кладбищу. Автомобильный поток растянулся на три километра вдоль Пырского канала и по проспекту Кораблестроителей. Телеграм-канал «Нижний №1» опубликовал ускоренное видео от очевидца, который снял эту огромную пробку.

Затрудненное движение наблюдается сейчас и в районе кладбища «Красная Этна» - со стороны Кузбасской пробка растянулась на полтора километра, небольшой затор есть и с другой стороны.

Бордовым цветом на карте подсвечены также подъезды к городским кладбищам «Марьина роща» и «Бугровское». Лучше всего оставлять машины на расстоянии и идти пешком – так выйдет быстрее.

Относительно без проблем сейчас можно добраться до Федяковского кладбища, а вот на подъезде к Стригинскому погосту придется постоять в небольшой пробке – участок пути перед ним подсвечен желтым цветом.

Вероятно, среди бела дня на кладбище едут нижегородцы, которые сегодня не работают. А многие из тех, у кого рабочий день, уже навестили усопших родственников с самого утра.

- Я ездила на кладбище в Вязовку в 7.30 утра. Еле влезла в автобус, пришлось всю дорогу «висеть» на подножке – столько там было народа, - рассказала наша читательница Елена.

Отметим, что такая ситуация наблюдается сегодня во многих российских городах. Так, в Рязани спешащие на кладбища люди стоят в 10-балльных пробках - наши коллеги из "КП - Рязань" публикуют впечатляющие фотографии многокилометровых верениц из машин.

КСТАТИ

Радоница входит в число особых родительских поминальных дней в православной церкви. Важно и нужно в эти святые дни молиться обо всех православных христианах. Но самое главное – помянуть в этот день своих предков и посетить их могилы. За своих родных также принято подавать милостыню и делать добрые дела. Ознакомиться подробнее с историей и традициями этого дня можно в нашем материале.