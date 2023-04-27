Школьников вооружили киберзнаниями

Как создать надёжный пароль, чем опасен переход по незнакомой ссылке, что такое цифровые ценности и почему так важно защищать свои персональные данные – эти и многие другие секреты безопасности в виртуальном мире открыл уникальный образовательный проект Digitalogia 3.0. На увлекательных занятиях мальчишкам и девчонкам дали новые полезные знания, а в финале проекта ещё и вручили призы тем, кто лучше всех справился с заданиями.

Просто о сложном

Проект Digitalogia придумали и запустили «Ростелеком» и Центр молодёжных инженерных и научных компетенций «Кванториум». И сразу стало понятно: это интересно и нужно. В этом году проект собрал подростков по всей стране уже в третий раз. Участниками Digitalogia 3.0 стали 256 школьников из 33 регионов, в том числе из ЛНР.

В прошлых сезонах проект посвятили новым технологиям и развитию телекоммуникаций, а на этот раз – кибербезопасности.

- «Ростелеком» и «РТК-Солар» проводят образовательные лекции для школьников средних и старших классов, чтобы дать подросткам полезную информацию об основах информационной безопасности и в какой-то мере оградить от распространенных киберугроз, - рассказал вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

Проводником для подростков в кибермире стал директор по развитию «РТК-Солар» направления «Кибербезопасность для населения» Олег Седов. Причём в этом году формат немного изменили: ребята не просто смотрели образовательные ролики, но и могли вживую пообщаться со спикером.

Тайная комната

День подведение итогов проекта в «Ростелекоме» решили сделать для ребят особым. Впечатлений было через край с самого начала. Для победителей устроили экскурсию в «РТК-Солар», где работают инженеры по кибербезопасности. Специалисты круглые сутки защищают от киберугроз интернет-ресурсы министерств, банков и различных компаний по всей стране – от Камчатки до Калининграда, ставят заслон хакерам и мошенникам, предотвращают взломы. Не каждому школьнику повезёт увидеть, как это делается. Сфера эта от посторонних глаз закрыта, оказалось, что в офисе даже фотографировать можно не везде.

Ребята признавались, что побывать в компании и пообщаться со специалистами, которые для юных гостей ещё и интеллектуальное соревнование устроили, было очень интересно. К тому же вдруг так случилось, что кто-то из них побывал на своём будущем месте работы?

Пароль с секретом

Потом было награждение победителей и призеров. Школьников поздравил Евгений Петров.

- Вы прошли много тем, - сказал он ребятам, - и про пароли, и про персональные данные, и про кибербуллинг. Тема информационной безопасности существовала всегда, только сейчас эти вопросы всё больше усложняются. Спасибо вам, что проявили интерес!

К слову, отвечая на вопросы юных интеллектуалов, Евгений Петров рассказал, что сами сотрудники компании «Ростелеком» к безопасности относятся очень серьёзно. Пароли за год меняют не раз и не два.

- Кибербезопасность – это вообще предмет неисчерпаемый, - объяснил директор по внешним коммуникациям Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Сыров. – Ты совершенствуешь средства защиты, а с другой стороны совершенствуют средства нападения. Так что путь к кибербезопасности бесконечен.

А значит, участникам проекта, если захотят стать специалистами в этой перспективной сфере, точно будет чем заняться! Тем более, что среди них уже сейчас есть настоящие таланты. Олег Седов сказал об этом в своём видеообращении, которое специально записал для ребят. Среди тех, кого он выделил, оказался шестиклассник нижегородской школы №133 Илья Иголкин. Он предложил генерировать пароли с использованием… Библии.

- Берём номер главы, номер страницы, буквы из слов, добавляем символы – получаем надёжный пароль, - рассказал нам Илья.

Говоря о проекте, школьник признался: ему понравилось то, что над заданиями надо было думать, искать нестандартные подходы, решения.

- И я уверена, что знания, которые вы получили, окажутся полезны для вас, - обратилась к победителям проекта директор детского технопарка «Кванториум ГАЗ» Юлия Огородникова. – Спасибо «Ростелекому»!

Проект Digitalogia продолжится.

Юлия ПОЛЯКОВА

Фото: "Ростелеком"