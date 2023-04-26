Фотовыставка «Жена героя» открылась в Дзержинске

Сегодня в Дзержинске во Дворце культуры химиков открылась фотовыставка «Жена героя» – проект федерального масштаба, посвященный женщинам, чьи мужья исполняют свой воинский долг в рамках специальной военной операции. Всего на ней представлено 83 портрета: каждая участница – в кителе своего мужа в знак поддержки, любви и ожидания скорого возвращения героя домой. В открытии проекта принял участие глава города Дзержинска Иван Носков.

«Сегодня я вижу здесь не просто красивых женщин, которые сфотографировались в интересном образе. Сегодня я вижу настоящих жен, матерей. Тех самых русских женщин, которые во все времена были готовы поддерживать своих мужчин. У вас сегодня свой фронт – в тылу. На ваши плечи легла забота о доме, о детях. Конечно, хочу поблагодарить Совет женщин Дзержинска за то, что в наш город пришла эта замечательная выставка. Но главное – я благодарю тех женщин, которые приняли в ней участие, и всех жен и матерей наших военнослужащих. Вы по-настоящему сильные и красивые женщины, и ваши мужчины могут вами гордиться», – обратился глава города Дзержинска Иван Носков к участницам выставки.

Идейными вдохновителями фотопроекта в Дзержинске стали Алина Мастерова и Олеся Антонова. Идея сразу же получила поддержку Совета женщин города Дзержинска в лице председателя Татьяны Веселовой и содействие администрации города. На добровольческих началах в проекте в течение четырех фотодней работали визажисты, фотографы и сотрудники центра печати. Сами участницы к выставке также подготовили письма, которые в разное время писали своим мужьям, – трогательные строки о силе духа, воле и искренней любви. Вместе с детьми они подготовили к открытию выставки стихотворения, посвященные мужьям и отцам.

«Мы не ожидали, что фотопроект получит такой отклик! Всех участниц собрала и объединила наша фотограф Олеся Антонова, у нее брат находится на СВО. Сарафанное радио сработало очень быстро, и желающих в итоге оказалось очень много. Во время съёмок старались создать тёплую атмосферу и окружить девушек заботой. Познакомились благодаря проекту между собой, многие подружились и теперь общаются в обычной жизни. Спасибо всем, кто принял участие в проекте, всем девушкам за то, что поделились с нами частью своей души, всем партнёрам и администрации города за поддержку!» – сказала председатель Совета женщин города Дзержинска, организатор выставки Татьяна Веселова.

В рамках церемонии открытия выставки глава города Дзержинска Иван Носков вручил благодарственные письма всем организаторам и партнерам фотопроекта. На сцене выступил коллектив «Друзья на колесах», образцовый ансамбль эстрадно-классического танца «Прелюдия», а в финале мероприятия ко всем гостям выставки с экрана обратились сами военнослужащие, находящиеся в зоне проведения СВО.

Отметим, что выставка «Жена героя» доступна для посетителей сегодня и также будет работать в течение завтрашнего дня по графику работы ДКХ. Вход свободный. Далее, по словам организаторов, экспозиция отправится в поселки Мулино, Новосмолино, Володарск и Решетиху.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска