ЛУКОЙЛ вышел на субботник

28 апреля 2023 года на весенний субботник вышли молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». К ним также присоединились коллеги из ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети». Всего в мероприятии приняли участие порядка 50 человек.

Местом проведения субботника был выбран лесной массив Зеленого Города – популярное место отдыха кстовчан. Силами сотрудников ЛУКОЙЛа здесь было собрано свыше 40 мешков мусора – от упаковки и пластиковых бутылок до автомобильных шин. С помощью специализированной техники весь собранный в лесу мусор был вывезен на полигон твердых бытовых отходов.

Мероприятие стало традиционным для заводчан и было приурочено к крупнейшей природоохранной акции – Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая весна».

Фото: Пресс-служба ЛУКОЙЛа