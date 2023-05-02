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Общество2 мая 2023 12:12

ЛУКОЙЛ вышел на субботник

Местом проведения субботника был выбран лесной массив Зеленого Города
ЛУКОЙЛ вышел на субботник

ЛУКОЙЛ вышел на субботник

28 апреля 2023 года на весенний субботник вышли молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». К ним также присоединились коллеги из ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети». Всего в мероприятии приняли участие порядка 50 человек.

Местом проведения субботника был выбран лесной массив Зеленого Города – популярное место отдыха кстовчан. Силами сотрудников ЛУКОЙЛа здесь было собрано свыше 40 мешков мусора – от упаковки и пластиковых бутылок до автомобильных шин. С помощью специализированной техники весь собранный в лесу мусор был вывезен на полигон твердых бытовых отходов.

Мероприятие стало традиционным для заводчан и было приурочено к крупнейшей природоохранной акции – Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая весна».

Фото: Пресс-служба ЛУКОЙЛа

БИЗНЕС-ПРЕСС