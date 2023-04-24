Пришлось спасаться на крыше: Навигатор завел машину под воду на затопленной дороге в Нижегородской области

На дороге Павлово-Тумботино ушел под воду автомобиль. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижегородской области навигатор завел туристов на дно затопленной дороги Павлово-Тумботино. К счастью, на выручку им вовремя подоспели спасатели.

- Около 11 часов ночи 23 апреля поступило сообщение, что на затопленном участке трассы Павлово-Тумботино автомобиль попал в водную ловушку, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехали спасательные подразделения. К тому моменту водитель и пассажиры автомобиля дожидались спасателей на крыше. Среди них было двое взрослых и двое детей.

К счастью, никто из них не пострадал. Спасатели сняли перепуганных людей с крыши и доставили их в безопасное место. Как оказалось, они были не местными и двигались по навигатору, который и завел их на затопленный участок трассы.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры.

Стоит отметить, что о тяжелой ситуации с паводком на этом участке, было известно и раньше. В районе Павлова подъем воды в Оке этой весной составлял около шести метров. Были подтоплены заливные луга с тумботинской стороны, под воду ушел причал, к которому приставал паром.

- ГУАД направил дорожную технику - самосвалы, погрузчик и экскаватор, а также стройматериалы для отсыпки низинных мест заливных лугов для беспрепятственного подъезда к парому, - рассказали в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. - Также взят в работу вопрос восстановления причала, работавшего в районе Тумботино в советское время. На сегодняшний день требуется его обследование, подготовка проекта по восстановлению причала и проведение дноуглубительных работ.