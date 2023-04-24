«Комендантский час» и запрет на выезд: В полиции рассказали, как жил «печерский маньяк» перед очередным нападением на 8-летнюю девочку

В полиции рассказали, как жил печерский маньяк перед очередным нападением на 8-летнюю девочку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одной из главных новостей на минувшей неделе было очередное задержание «печерского маньяка» - едва освободившись из тюрьмы, Александр Серов вновь напал на 8-летнюю девочку. К счастью, вовремя подоспела мать ребенка, которая и спугнула извращенца. Как оказалось, в момент нападения педофил-рецидивист все еще находился под административным надзором.

- В соответствии с законом, данный гражданин должен был дважды в месяц являться в отделение полиции по месту жительства, - рассказали «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Также ему было запрещено покидать пределы региона, а с 22:00 до 6:00 – и пределы своего дома. Кроме того, ему запрещалось посещать массовые мероприятия.

Как рассказали в полиции, из тюрьмы маньяк освободился 11 ноября прошлого года и сразу же встал на учет.

- На регистрацию поднадзорный являлся, ограничения не нарушал, - заверили в полиции. - Он регулярно проверялся участковым уполномоченным – последняя проверка была 6 апреля. Также его регулярно проверяли сотрудники уголовного розыска – последняя проверка была 3 апреля.

Однако уже 18 апреля Александр Серов вновь напал на ребенка – на этот раз в Канавинском районе.

- Днем 18 апреля 49-летний мужчина проследовал за малолетней девочкой в подъезд дома по Московскому шоссе, где совершил в отношении ребенка действия сексуального характера, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Мать девочки пресекла его противоправные действия, но задержать не смогла. Мужчина успел скрыться с места преступления. Задержан он был в ночь на 19 апреля.

Сейчас в отношении педофила возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет». Он заключен под стражу.

Стоит отметить, что на счету Серова много похожих преступлений. Впервые в поле зрения полиции он попал еще в середине 90-х – тогда им была совершена серия нападений на детей. Решением суда он был приговорен к 15 годам тюрьмы, а выйдя из колонии, вновь принялся за старое.

На этот раз для своих нападений он облюбовал микрорайон Верхние Печеры, за что и получил прозвище «Печерский маньяк». Тогда всего за три месяца с августа по октябрь 2004 года им было совершено сразу семь нападений на детей. Почерк был везде одинаковый – он заходил за девочками в подъезд или лифт дома, где их и насиловал. Все эти месяцы город жил в страхе, однако отыскать нападавшего все не удавалось.

Выйти на Александра Серова помогла случайность - он попался в Дзержинске на мелком хулиганстве. Зная о его криминальном прошлом, полицейские решили проверить его причастность к другим преступлениям. Тогда-то и выяснилось, что именно он совершает нападения на детей – все пострадавшие девочки опознали в нем своего обидчика.

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