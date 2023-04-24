Ученые: Полярное сияние в Нижнем Новгороде может повториться

Физики объяснили, почему в Нижегородской области возникло полярное сияние. ФОТО: телеграм-канал "Нижний № 1"

В социальных сетях продолжают обсуждать полярное сияние, которым нижегородцы любовались накануне. Разноцветные всполохи на протяжении двух часов озаряли небо в разных частях региона. Необычное явление наблюдали в самом Нижнем Новгороде, Заволжье, Сокольском и других районах.

- Начиная с широты севернее 50 градусов, жители города могли наблюдать великолепное сияние, - отметил специалист физико-технологического факультета Мининского университета Алексей Киселев. - В данный момент явление было не прогнозируемым, хотя сейчас солнце находится в фазе высокой активности и вероятность таких событий высокая. Тем более , что пару дней назад на Солнце была зафиксирована сильная рентгеновская вспышка, которая произвела корональный выброс массы в сторону Земли. Эта масса должна была к нам прийти через 2 дня, мы ее ждали в середине недели. Однако полярное сияние произошло раньше. Возможно, оно повторится в течение этой недели.

По словам ученого, наблюдаемое минувшей ночью полярное сияние было на редкость ярким. Поэтому его можно было наблюдать даже в центре Нижнего Новгорода, где наблюдения осложняет городская подсветка.

- Обычно сияние мы наблюдаем в виде зеленых облаков над северным горизонтом, а в этот раз были те же зеленые облака с наблюдаемыми «водоворотами» в их структуре и перед ними извивающийся змейкой «забор» красных световых столбов, поднимающихся до зенита. При этом все это наблюдалось в динамике, картина полярного сияния менялась каждые 5 минут. Удивительное зрелище, - поделился эмоциями ученый.