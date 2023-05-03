Пригласила в гости, а потом угодила в больницу: В Шахунье пенсионерка избила соседку кастрюлей и сковородой

Возбуждено уголовное дело. Фото: Евгения ГУСЕВА

Чрезмерное употребление алкоголя зачастую является основной причиной большинства совершенных преступлений. Одно из подобных происшествий произошло в Шахунье Нижегородской области, где две пенсионерки собрались выпить, а потом дело дошло да избиения.

В один из погожих деньков 64-летняя женщина пригласила свою соседку в гости. Отдохнуть пожилые дамы решили за столом, взяв спиртное и закуски. Сидели хорошо, пока вдруг дело не дошло до конфликта. Тогда 59-летняя гостья и решила наброситься на хозяйку квартиры, схватив первые подвернувшиеся под руку вещи.

– Злоумышленница нанесла несколько ударов сковородой и двумя кастрюлями по голове потерпевшей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – Свои действия подозреваемая объяснила личностной неприязнью к потерпевшей.

После случившегося избитая пенсионерка попала в больницу, а врачи уже сообщили о ЧП в отдел полиции. Также была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что гостеприимной пенсионерке причинен легкий вред здоровью.

В настоящее время по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, – до двух лет лишения свободы.

– В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, – уточнили в МВД.