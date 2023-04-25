Хочет избежать тюрьмы: Экс-чиновника, спалившего дома соседей в Нижегородской области, проверят психиатры

Расследование продолжается. Фото: Зоя Евдокимова.

В Нижегородской области продолжается судебное разбирательство из-за экс-чиновника, подозреваемого в поджоге соседских домов. Эта ужасающая история произошла 11 апреля, когда в небольшой деревеньке Митино Кстовского района сразу две семьи в один миг лишились крыши над головой.

– Он мой сосед. Мы с ним делим один частный дом под номером 78, он разделён на две части. С правой стороны проживаю я, а другая принадлежит ему, но он там не живёт, – рассказала хозяйка одного из сгоревших домов Эмма Чеснокова. – Он с семьей жил в новом доме №78а, который построил на заднем дворе нашего общего участка.

Долгие годы бывший чиновник Валентин В. донимал своих соседей. Например, заливал им водой дом и дырявил трубы отопления. После каждого подобного хулиганства Эмма Чеснокова обращалась в полицию с заявлениями на нерадивого соседа, но всегда получала отказы о возбуждении уголовных дел. С 2016 года женщина составила около 40 заявлений, но все усилия впустую. Тогда повлиять на Валентина В. соседи решили по-другому, в этот раз они обратились в суд.

– Часть его дома, где-то на 1 метр 58 сантиметров, находится на моей территории участка, – объяснила Эмма Чеснокова. – В результате судья вынес вердикт снести незаконную постройку. После такого решения Валентин В. публично угрожал мне убийством.

Дом подозреваемого поджигателя. Фото: Зоя Евдокимова.

Экс-чиновник довольно быстро уехал из суда, а уже через некоторое время стало известно, что дом Эммы Чесноковой полыхает. Вскоре мужчину задержали как подозреваемого и начались новые судебные тяжбы. Так, на последнем заседании от 20 апреля Валентина В. направили на месяц в медучреждение для проведения судебной психиатрической экспертизы.

– На первом заседании его судья спросил, страдает ли он хроническими заболеваниями. Сосед тогда сказал, что здоров. Я это слышала, а теперь в его вменяемости сомневаются, – поделилась с «Комсомолкой» Эмма Чеснокова. – Он в СИЗО говорят на пять дней объявлял голодовку, якобы потому что он ничего плохого не сделал. Ему лишь бы отмазаться. Он хочет сделаться маленьким и невиновным человечком, но на самом деле он был деспотом и тираном! Чего только не творил.

В деревне экс-чиновник действительно известен как хулиган, поэтому местные и не хотят, чтобы мужчина избежал наказания. Жители посёлка даже собрали в прокуратуру 66 подписей, чтобы Валентин В. во время судебного разбирательства оставался за решёткой.

– Эта семья ни с кем не общалась, жила вдали ото всех на своем участке. Приезжали и запирались в своем доме. Отшельники, – рассказала пострадавшая соседка. – Мы много настрадались от гадостей Валентина В. и абсолютно не хотим, чтобы его признали невменяемым. Он ведь тогда избежит ответственности, не будет платить за причиненный ущерб.

Тем временем Эмма Чеснокова со своими детьми начала разбирать завалы на месте сгоревшего дома.