«Я больше так не буду, простите»: Молодая девушка, избившая мужчину в Арзамасе, извинилась перед ним

Житель Арзамаса, избитый молодой девушкой, отказался писать заявление в полицию. ФОТО: Весь Арзамас

В минувшую пятницу все социальные сети облетел ролик, на которых якобы группа подростков избила пьяного мужчину в Арзамасе. По данному ролику сразу же была организована проверка полиции. Как оказалось, нападавшими были не подростки, а 21-летняя девушка. Что стало причиной скандала, не сообщается. Однако девушка уже принесла извинения своей жертве.

- Я больше так не буду, простите, - заявила она на видео, опубликованном полицией. Рядом с ней, в этом же полицейском автомобиле сидел и сам пострадавший мужчина. Он, в свою очередь, отказался писать на нее заявление в полицию.

- Мужчина, к которому девушкой была применена физическая сила, от написания заявления отказался, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Сама 21-летняя девушка, допустившая агрессию в отношении мужчины, принесла ему извинения. В отношении неё составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Напомним, жуткая история произошла на днях в Арзамасе Нижегородской области – здесь молодая девушка избила ногами лежащего на земле пьяного мужчину. Она била мужчину ногами по голове, по шее, по груди. Скорчившийся на земле мужчина пытался защитить голову рукой, но безрезультатно. Все это снимали на телефон подростки.

- О май год, есть пробитие, можно праздновать, - кричит на видео в группе «Весь Арзамас» один из подростков на заднем плане.

- За что, ***? Что он тебе сделал? – интересуются другие, перемежая речь матом.

- Ой, это больно ***, *** - вторят им другие.

Едва ли бы кто-то узнал об этом инциденте, если бы подростки сами не выложили видео в социальные сети, откуда оно и перекочевало в местные паблики.