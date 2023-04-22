Мебельная фабрика загорелось в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Пожар произошел в здании мебельной фабрики по адресу Федосеенко 64б. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
В Сормовском районе удалось ликвидировать возгорание на мебельной фабрике. В 15:34 была объявлена локализация пожара на площади 50 кв. м.
Пожар произошел в Сормовском районе. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
- Происходит горение кровли здания. Работы по тушению продолжаются, - сообщает МЧС.
В 16:01 была объявлена ликвидация открытого горения. Известно, что пострадавших нет. Причина пока выясняется, на месте работают дознаватели.