Мебельная фабрика загорелось в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар произошел в здании мебельной фабрики по адресу Федосеенко 64б. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

В Сормовском районе удалось ликвидировать возгорание на мебельной фабрике. В 15:34 была объявлена локализация пожара на площади 50 кв. м.

Пожар произошел в Сормовском районе. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

- Происходит горение кровли здания. Работы по тушению продолжаются, - сообщает МЧС.

В 16:01 была объявлена ликвидация открытого горения. Известно, что пострадавших нет. Причина пока выясняется, на месте работают дознаватели.