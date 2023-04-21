Бессмертный полк в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 пройдёт в новом формате. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году из соображений безопасности народное шествие Бессмертный полк в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 пройдет в новом формате. Организаторы решили отказаться от традиционного очного шествия.

- Бессмертный полк - всеми любимая народная акция, однако в этом году в целях безопасности решено было перевести ее в другой формат. Каждый сможет рассказать о своем герое и выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Главным символом по-прежнему остается портрет победителя, а вот возможностей для чествования героев предложено сразу несколько. Уверены, что новые форматы запомнятся и станут неотъемлемой частью праздника Победы, - рассказала руководитель «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Одним из самых ярких мероприятий в этом году станет акция «Бессмертный автополк». Ее участники смогут разместить портреты своих героев на задних и боковых стеклах машин. Присоединиться к акции смогут не только рядовые нижегородцы, но и целые структуры. К примеру, фото погибших героев и информацию о них можно разместить на общественном транспорте, такси, пожарных машинах, скорой помощи и любых других автомобилях, принадлежащих структурам.

Еще одним важным событием акции Бессмертный полк в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 станет «Стена памяти». Ее организаторы предлагают разместить стенды и фотографии с героями в офисных зданиях, учебных заведениях, предприятиях и организациях. С центральными точками акции можно ознакомиться на сайте волонтерыпобеды.рф. После Дня Победы все портреты и фотографии будут переданы в архивы и музеи. Уже известно, что их примет Всероссийский исторический депозитарий «Лица Победы». Также они смогут быть использованы при создании арт-объектов, посвященных Великой Отечественной войне.

И, наконец, совершенно новым форматом станет акция «Герои с нами», в рамках которой все участники смогут напечатать портрет своего героя на футболке и надеть ее в День Победы. Затем это фото можно выложить в социальных сетях с хэштегом #героиснами.