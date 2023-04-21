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Происшествия21 апреля 2023 9:54

Напал на женщину с ребенком, избил пенсионерку и разнес магазин: Пьяный житель Балахны после ссоры с сожительницей устроил дебош-турне по городу

Пьяный житель Балахны избил пенсионерку и разнес алкомаркет
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Пьяный житель Балахны избил пенсионерку и разнес алкомаркет. ФОТО: телеграм-канал "Нижний № 1"

Пьяный житель Балахны избил пенсионерку и разнес алкомаркет. ФОТО: телеграм-канал "Нижний № 1"

В Балахне Нижегородской области пьяный мужчина устроил настоящее турне с дебошем по городу, разнося магазины и избивая прохожих. Очевидцам даже удалось отследить его маршрут по разрушительным последствиям. Сначала он напал на пенсионерку прямо в ее доме.

- Он приходил к женщине домой, выкручивал ручки и входной двери, саму дверь сильно помял ударами. Потом сбежал, - рассказали очевидцы в телеграмм-канале «Нижний № 1». - Позже пенсионерка с правнуками вышла в магазин и снова наткнулась на психопата. Она сделала ему замечание и попросила не приставать к ней больше, а он повалил ее на землю и начал пинать ногами. Затем отправился буянить дальше.

Затем этого же дебошира заметили на улице Коммунистической, где он напал на женщину с ребенком. Сразу же после этого он пошел в местный магазин, где разнес отдел с алкоголем. Неизвестно, сколько бы еще продолжалось его «путешествие», если хулигана не задержала полиция.

Сейчас пострадавшая пенсионерка доставлена в больницу. ФОТО: телеграм-канал "Нижний № 1"

Сейчас пострадавшая пенсионерка доставлена в больницу. ФОТО: телеграм-канал "Нижний № 1"

- В дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина избивает пожилую женщину у подъезда дома по улице Коммунистическая в Балахне, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Вскоре было установлено, что после ссоры со своей сожительницей, мужчина применил физическую силу к ее 89-летней бабушке. Женщина была доставлена в больницу.

Вскоре был задержан и сам 34-летний дебошир. Как оказалось, ранее мужчина был не судим, однако нигде не работал. В момент задержания он был сильно пьян.

- В настоящее время на него составлен административный протокол за появление в общественных местах в пьяном виде, - рассказали в полиции. - По факту причинения женщине телесных повреждений проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия. Его действия будут квалифицированы в зависимости от степени тяжести травм, причиненных пенсионерке.

ЧППроисшествия: ЧП