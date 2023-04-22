Кладовщик вынес больше полутонны сосисок с мясокомбината в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде будут судить кладовщика, который умудрился вынести с мясокомбината более полутонны продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

46-летний мужчина работал мастером смены на складе готовой продукции мясокомбината, расположенного на проспекте Молодежном в Нижнем Новгороде. Мужчина заведовал колбасой, сосисками, полуфабрикатами и мясными деликатесами, которые поступали сюда из производственных цехов. К слову, персонал предприятия мог легко приобрести продукцию родного завода прямо «с пылу с жару»: для этого необходимо оформить заявку на складе и оплатить его при получении на посту охраны. Этой лазейкой и воспользовался нерадивый сотрудник.

- Используя служебное положение и личные данные для входа в бухгалтерскую программу, он оформлял расходные накладные на продукцию организации, а далее – удалял их из общей базы. Таким образом, деньги на оформленный товар в кассу не вносились, а продукция похищалась, - пояснили в региональном управлении МВД.

Спустя какое-то время руководство предприятия заметило, что дебет с кредитом не сходится, и обратилась в полицию. По факту хищений было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Как выяснилось в ходе его расследования, мужчина вынес со склада в общей сложности 616 килограммов продукции. Сумма ущерба составила около 265 тысяч рублей.

25 апреля мужчину ждет суд, сейчас на его имущество по ходатайству следователя наложен арест на сумму 270 тысяч рублей. По закону подсудимому может грозить до шести лет тюрьмы.