В Тонкине начали восстанавливать обрушившийся памятник неизвестному солдату. ФОТО: администрация Тонкинского района

В Тонкине Нижегородской области начали восстанавливать обрушившийся памятник неизвестному солдату. Работы там начались 20 апреля. К настоящему времени уже залит бетонный постамент и окрашен металлокаркас.

Напомним, в Тонкине 13 апреля обрушился мемориальный комплекс — стена с фамилиями Героев ВОВ и памятник Советскому солдату, причем последний раскололся надвое. Не так давно мемориальный комплекс был полностью отреставрирован и приведен в надлежащий вид. Чтобы установить причину произошедшего, в местной администрации создали специальную комиссию.

- Обрушение памятника «Землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, членам колхоза «Светлый путь», расположенного на улице Заречной, произошло из-за подмыва фундамента, - объяснили в тонкинской администрации.

В настоящее время уже залит бетонный постамент памятника. ФОТО: администрация Тонкинского района

Тогда же власти пообещали восстановить памятник ко Дню Победы. И вот сейчас работы уже начались.

- Специалисты планируют восстановить памятник к 7 мая. Все таблички с именами колхозников «Светлый путь», погибших в годы Великой Отечественной войны, сохранены, они будут восстановлены на новом мемориале, - объяснили в администрации Тонкинского муниципального округа.