Парковый сезон откроется в Нижнем Новгороде 1 мая. Фото: пресс-служба парка "Швейцария"

Парковый сезон откроется в Нижнем Новгороде 1 мая. Это значит, что в общественных пространствах вновь закипит жизнь: будут проводиться музыкальные и спортивные фестивали, концерты и другие мероприятия. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Также в начале мая в Нижнем Новгороде заработают фонтаны. Сейчас специалисты проводят их подготовку к теплому сезону: снимают деревянные настилы, проводят пусконаладочные работы и устанавливают необходимое оборудование. Первым заработает главный городской фонтан на площади Минина – он будет запущен уже 28 апреля.

Напомним, в этом году нижегородцев ожидают как минимум три крупных культурных события - это фестиваль «Столица закатов», гастрономический фестиваль «Да, шеф!» и джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии».

«Столица закатов» в этом году немного изменится. Организаторы решили отказаться от больших концертов в пользу большего количества мероприятий, рассчитанных всего на 30-40 человек.

Фестиваль «Осень в Швейцарии» пройдет в парке «Швейцария» 8,9 и 10 сентября. В нем примут участие 25 коллективов, исполнителей, солистов и оркестров из разных городов России. Также нижегородцы увидят легенду мирового джаза Игоря Бутмана.

Гастрономический фестиваль «Да, шеф!» пройдет в Нижнем Новгороде 5 и 6 августа 2023 года. Программа пока держится в секрете, однако уже сейчас известно, что в рамках праздника будет создан «Нижегородский лимонад», рецепт которого Константин Ивлев разработает лично. Как и в прошлом году, мероприятие пройдет в парке «Швейцария».