В забеге “Студенческая весна-2023” соревновались более 300 студентов Мининского университета

19 традиционный легкоатлетический эстафетный забег “Студенческая весна-2023” состоялся 27 апреля на учебно-тренировочном стадионе МБОУ ДО КСШОР №1. В забеге приняли участие более 300 студентов всех факультетов Мининского университета.

- Весенний студенческий забег является традиционным событием университета, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Его история берет свое начало еще во времена, когда Волжский государственный инженерно-педагогический университет был отдельным образовательным учреждением. Потом он вошёл в Мининский, но традиции были сохранены.

Первое место по итогам соревнований заняла сборная команда факультета психологии и педагогики, второе - команда факультета гуманитарных наук, а бронзу завоевали студенты факультета управления и социально-технических сервисов. Спортивное мероприятие стало отборочным этапом забега на призы газеты “Автозаводец”, который состоится в мае этого года.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина