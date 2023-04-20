В Мининском университете прошла конференция научного общества учащихся “Эврика”

53-я городская конференция научного общества учащихся “Эврика” прошла в Мининском университете. Это региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ учащихся “Юность, наука, культура”, организаторами которого выступили Дворец детского творчества им. В.П. Чкалова и педагогический вуз.

Свои научно-исследовательские проекты по различным дисциплинам от экологии до физической культуры защищали более 300 школьников Нижнего Новгорода и области. Всего исследования были представлены в 31 секции, со школьниками работали 106 преподавателей Мининского университета с факультета психологии и педагогики, информационных технологий, лингвистического, факультета гуманитарных наук, естественно-географического, факультета физической культуры и спорта, а также дизайна, изящных искусств и медиа-технологий.

- Для нас крайне важно привлекать школьников к научно-исследовательской деятельности, -отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Во-первых, дети получают знания сверх школьной программы от наших преподавателей, во-вторых, учатся проводить исследования и писать проекты. Все эти знания и навыки формируют образовательный фундамент ребенка, а также помогают определиться с будущей профессией. Заинтересовав детей наукой в школьном возрасте, мы сможем вырастить молодое поколение российских ученых.

Награждение победителей и призеров по секциям, а также научных руководителей лучших работ состоится 24 апреля 2023 года в Нижегородском театре комедии.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина