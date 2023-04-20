В Мининском университете прошел День единых действий

День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны прошел 19 апреля во всех образовательных организациях страны. Участниками тематических мероприятий стали более 500 студентов Мининского университета.

- Уверен, что диалог со студентами должен выстраиваться по принципу открытости, - сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - У ребят много вопросов, есть собственное мнение, они готовы к дискуссии. Наша задача не только поделиться знаниями и опытом, но и аргументированно объяснить все исторические моменты. Отмечу, что проведение Дня единых действий заставляет не только еще раз вспомнить наше историческое прошлое, но и задуматься о будущем.

В вузе прошла эстафета Победы, а также студенты приняли участие в едином уроке “Без срока давности”, в квизе “Битва за Ленинград” и посетили кинолекторий “Забыть нельзя”.

- Я считаю, что такие мероприятия очень полезны, ведь мы можем не только осмыслить то, что происходило в те годы, но и не допустить повторения истории, - поделился участник Дня единых действий Даниил Хайдуров, студент 2 курса факультета информационных технологий.

Напомним, организаторами Дня единых действий, который проходит ежегодно, являются АНО “Агентство социальных технологий и коммуникаций” совместно с ООД “Поисковое движение России”, а также Российское движение детей и молодёжи “Движение первых” и Минпросвещение РФ.

Участие в тематических мероприятиях приняли более 500 студентов педагогического вуза

Справочно

19 апреля – особая дата в сохранении исторической правды о преступлениях нацистов. В этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Появление этого документа было первым фактом признания целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированной территории и наказуемости таких преступлений. Этот Указ Президиума Верховного Совета СССР стал правовым основанием большой работы по установлению и расследованию преступлений нацистов против советского народа, которая велась с ноября 1942 г. Чрезвычайной государственной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.

Цель Дня единых действий: сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории. Показать через эту призму исторической памяти, что действия Красной Армии и единение советского народа в достижении Победы спасли наше государство и его граждан от полного уничтожения.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина