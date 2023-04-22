Салют на День Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года: когда начнется, где посмотреть, лучшие площадки

Начало салюта в 22:00. Фото: Иван Макеев

78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметят в Нижнем Новгороде 9 мая. Спустя несколько лет мероприятия Дня Победы возвращаются на площадь Минина и Пожарского, где проходили из года в год, пока не началась пандемия коронавируса, за которой последовал ряд ограничений. В этом году никакого шествия по Нижневолжской набережной и Канавинскому мосту не будет, все пройдет централизованно на главной городской площади.

Для нижегородцев подготовили масштабную праздничную программу, кульминацией которой станет салют в Нижнем Новгороде.

Праздничный салют начнется сразу после завершения концертной программы в 22:00 по московскому времени. Его продолжительность составит 8 минут. Так как основная программа пройдет на главной площади города, то и запускать салют будут так, чтобы площадь Минина и Пожарского стала самой удобной точкой для просмотра. Также хорошие виды должны открываться с Канавинского моста и набережной Федоровского.

Свои праздничные мероприятия пройдут в каждом районе столицы Приволжья, однако о других салютах пока не сообщается. Вполне возможно, что посмотреть салют нижегородцы смогут лишь с одной точки. О прямых трансляциях салюта 9 мая на площади Минина и Пожарского станет известно ближе к праздничной дате.

Напомним, что в прошлом году День Победы отмечали на Нижневолжской набережной. Салют тогда запускали с баржи в акватории Волги.