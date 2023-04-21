Бизнес для бизнеса

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В условиях возросшего объема заказов Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина ищет поставщиков работ и услуг. Встреча с потенциальными партнерами состоялась 13 апреля на Дне поставщика.

Поиск и развитие кооперационных связей между предприятиями Нижегородской области – главная цель Дня поставщика. Мероприятие организовано совместно с Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей. Договоренность о его проведении была достигнута между генеральным директором АПЗ Андреем Капустиным и генеральным директором НАПП Александром Аносовым на заседании ААПП «Развитие» в декабре прошлого года.

– Формат мероприятия и его задачи очень конкретные, – отметил Александр Аносов. – Мы пригласили именно те предприятия, которые отвечают узким тематическим направлениям, обозначенным специалистами приборостроительного завода.

В Дне поставщика приняли участие представители предприятий Нижегородской и Кировской областей по четырем направлениям деятельности – инструментальное производство, механообработка, изготовление печатных плат и ремонт промышленного оборудования.

В конференц-зале гостей приветствовал генеральный директор АПЗ Андрей Капустин.

– Сегодня Арзамасский приборостроительный завод – самое крупное предприятие на юге Нижегородской области, – отметил Андрей Анатольевич. – Численность вместе с дочерними предприятиями составляет около семи тысяч человек. В этом году объем реализации выпускаемой продукции по плану около 20 млрд рублей, а в следующем, по прогнозам, ожидается его двукратное увеличение. Нам необходимо развивать кооперационные связи, чтобы справиться с поставленными задачами. За свою историю АПЗ доказал, что он надежный и стабильный партнер. Надеюсь, что мы найдем с предприятиями области точки соприкосновения в части изготовления не только изделий спецназначения, но и гражданской продукции.

Гости посетили музей истории АПЗ и производственные участки цехов №№65, 68, 64, 56. Затем работа продолжилась по тематическим секциям – стороны обсуждали и рассматривали конструкторскую документацию на конкретные изделия с целью передать их изготовление на производственные площадки родственных предприятий.

– Мероприятие полезно для всех участников – и для нас, и для потенциальных партнеров, – отметил технический директор – заместитель генерального директора Владимир Тимофеев. – Мы можем обеспечить заказами, а они – помочь заводу. Цель у нас одна – выпуск высококачественной и конкурентной продукции.

По результатам мероприятия от участников Дня поставщика уже поступили обращения по запросу чертежей деталей, которые планируется передать на обработку в аутсорсинг.

Мнения

Александр Аносов, генеральный директор НАПП:

– В условиях санкций проблемы импортозамещения, технологического суверенитета и дефицита кадров являются одними из самых главных для всей промышленности региона и страны. Поэтому конкретные, адресные и целенаправленные переговоры целесообразны и системны: важно, чтобы был живой контакт. Огромное спасибо АПЗ за очень информативную повестку дня приема гостей: это и посещение музея, и экскурсия по механическим цехам, и обсуждение возможностей сотрудничества путем переговоров с каждым предприятием. Надеюсь, что результатом работы станут контракты на взаимовыгодных условиях.

Сергей Байжанов, технический директор ООО «Проф-НН»:

– Мы можем предложить АПЗ изготовление штампов и пресс-форм для литья пластиковых изделий. В ходе экскурсии по цехам отметил высокий уровень механообработки, заинтересовала термообработка, особенно участок вакуумных установок. Кстати, был удивлен, когда в музее увидел «Легенду-404» – не знал, что ее выпускали на АПЗ.

Виктор Козлов, заместитель генерального директора по производству АО «ННПО им. М.В. Фрунзе»:

– Наша тема – изготовление печатных плат. Я побывал в цехе №19, где посмотрел производство печатных плат на АПЗ. Думаю, мы найдем точки соприкосновения и будем вместе укреплять обороноспособность нашей страны.

Денис Сорокин, директор ООО «ПТФ «Энерго»:

– Мы занимаемся ремонтом промышленного оборудования: перемоткой электродвигателей, насосов, проводим мониторинг оборудования неразрушающим контролем. Договорились, что представители АПЗ приедут к нам с ответным визитом. Будем помогать заводу работать бесперебойно.

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина