Гран-при за идеи

Молодые работники АО «АПЗ» стали лауреатами IX Всероссийской научно-практической конференции. Дипломы I степени получили инженер-электроник отдела главного конструктора Кирилл Сычёв и инженер-технолог цеха №49 Ксения Зуева.

Конференция «Социально-экономические и технические проблемы оборонно-промышленного комплекса России: история, реальность, инновации» прошла 11-12 апреля в АПИ НГТУ и была посвящена 125-летию НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Мероприятие направлено на объединение и творческое развитие научно-технической молодежи, укрепление взаимодействия вузов и промышленных предприятий.

В этом году в работе секций участие приняли более 80 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Ярославля, Уфы, Ижевска, Сарова, Дзержинска, Фрязино. Участники рассматривали значимые и актуальные проблемы, связанные с деятельностью предприятий ОПК, предлагали конкретные пути решения, идеи и разработки.

Ксения Зуева

– Наши молодые ребята – традиционные участники этой конференции и ежегодно занимают призовые места, – отмечает заместитель главного конструктора по датчикам первичной информации и физическим платформам Сергей Дядин. – В этом году честь Арзамасского приборостроительного завода отстаивали Кирилл Сычёв и Ксения Зуева. Они выступали в одной секции – «Научно-технические инновации на предприятиях ОПК», где представили доклады по темам своих магистерских работ. Мне как научному руководителю приятно видеть их профессиональный рост, заинтересованность. За их разработками – будущее АПЗ.

В рамках конференции также проходил конкурс инновационных проектов молодых исследователей – студентов-политехников. В составе авторитетного жюри были и представители АПЗ: заместитель технического директора – главный технолог Сергей Комаров и заместитель главного конструктора Сергей Дядин (на снимке).

Кирилл Сычев

По итогам конференции выйдет сборник статей участников-призеров.

Ирина Балагурова

Фото с сайта https://api.nntu.ru/, Александра Барыкина и Елены Галкиной