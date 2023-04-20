Искусственный прудик и зеленый газон у дома: Новый вольер обустроили для пум и леопардов в зоопарке «Лимпопо»

Новый вольерный комплекс для пум и леопардов открыли в зоопарке «Лимпопо». Фото: Зоопарк "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» открыли новый вольерный комплекс для пум и леопардов. Нынешние хоромы не идут ни в какое сравнение с прежними апартаментами. Искусственный прудик, натуральные газоны, целый сад из деревьев и цветов – вот лишь малая часть нового вольерного комплекса. Здесь же установлены деревянные игровые конструкции и просторные крытые павильоны для обитателей зоопарка. Новый особнячок уже по достоинству оценили пумы Бетти и Бонифаций, а также дальневосточные леопарды Арчи и Джага. По случаю новоселья в зоопарке устроили настоящий праздник.

- В сентябре прошлого года мы заложили первый камень, и вот сегодня наши пумы и леопарды переехали в новые вольеры, - рассказал генеральный директор нижегородского зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин. - Совсем скоро, в июле зоопарк «Лимпопо» отметит 20-летний юбилей. Это праздник не только для нас, это праздник для наших многочисленных обитателей. Сегодня его отметили наши кошачьи, но обновления и сюрпризы ждут и других жителей «Лимпопо».

По случаю новоселья в зоопарке устроили настоящий праздник. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Строительство этого комплекса велось на протяжении восьми месяцев. Общая площадь вольера составляет 450 квадратных метров.

- Особенностями нового вольерного комплекса являются наличие уличных зон и просторных крытых павильонов, - рассказали специалисты «Лимпопо». – Также здесь предусмотрено разноуровневое ландшафтное покрытие. В уличных частях вольерного комплекса присутствуют различные насаждения и деревья, натуральный газон, небольшой водоем и специальные деревянные конструкции.