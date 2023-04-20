«Печерского маньяка», насиловавшего девочек в лифтах, взяли под стражу в Нижнем Новгороде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Новгороде заключили под стражу «печерского маньяка» - 49-летнего педофила Александра Серова, который отсидел почти 20 лет за изнасилования девочек, а как только вышел на свободу, опять принялся за старое. По информации СУ СК России по Нижегородской области, очередное преступление было совершено 18 апреля в Канавинском районе.

- В дневное время обвиняемый проследовал за 8-летней девочкой в подъезд дома по Московскому шоссе, где совершил иные действия сексуального характера в отношении ребенка. Мать девочки пресекла его противоправные действия, - рассказали в ведомстве.

Серова задержали, и 20 апреля суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении его под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет».

Впервые Александр Серов был осужден еще в 90-е – тогда за изнасилование девочек, разбой и угрозы убийством ему дали 15 лет тюрьмы. Однако спустя 10 лет он вышел на свободу и продолжил насиловать девочек. В 2004 году он совершил целую серию нападений на девочек-подростков. Он выслеживал их на улице, после чего заходил с ними в подъезд, садился в лифт, где под угрозой ножа насиловал. Преступления он совершал в основном в микрорайоне Верхние Печеры, за что его окрестили «печерским маньяком».

Вычислили его случайно: задержали в Дзержинске за мелкое хулиганство, стали пробивать на причастность к другим преступлениям, и выяснилось, что все нападения на девочек – его рук дело. Он отпираться не стал и написал явку с повинной по восьми эпизодам. В марте 2005 года его осудили на 18 лет строгого режима. Теперь педофила ждет очередной суд.