Трое малышей сгорели заживо: виновница страшного пожара в Нижегородской области отделалась условным сроком

Пожар произошел осенью 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд принял решение в отношении 38-летней нижегородки, которая устроила в своем доме страшный пожар, унесший жизни троих малолетних детей. За свои деяния подсудимая получила 1 год 6 месяцев условного срока.

Трагический случай произошел 17 октября 2021 года в одном из частных домов по улице Сенной поселка Вознесенское. Как установили следователи, в тот вечер женщина была пьяна и в таком состоянии не слишком была озабочена обеспечением безопасности для себя и своих детей.

- Для упрощения растопки печи она налила легковоспламеняющуюся горючую жидкость (бензин) на находящиеся в топливной камере дрова. В соответствии с заключением эксперта подсудимая своими действиями создала условия для образования топливно-воздушной смеси с последующим воспламенением, что привело к возгоранию жилого дома, - объяснили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В этот момент вместе с женщиной в доме находились трое ее детей 1,5, 4 и 6 лет. Малыши не смогли самостоятельно выбраться из полыхающего дома и погибли в огне. Горе-мать доставили в ожоговый центр университетской клиники ПИМУ. На тот момент женщина находилась на 20 неделе беременности. Несмотря на ожоги 60% тела, она находилась в сознании в состоянии ожогового шока.

Благодаря грамотным действиям медиков, женщина осталась жива. Свою вину в произошедшем она признала. Ее действия попадают под уголовную статью «причинение смерти двум и более лицам». Максимальное наказание за такое деяние составляет до 4 лет тюрьмы, однако подсудимой вынесли более мягкий приговор. В настоящее время он еще не вступил в законную силу.

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