Противопожарный режим введен в Нижегородской области с 20 апреля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нижегородской области с 20 апреля официально введен особый противопожарный режим, предполагающий целый ряд ограничений для жителей. В частности, в регионе запрещено разведение костров, пал травы, сжигание мусора на лесных сельскохозяйственных территориях. Также запрещается жарить шашлыки на углях в течение всего пожароопасного сезона. А при наступлении четвертого и пятого класса пожароопасности запрещается и само посещение лесов. Нарушение всех этих ограничений грозит нижегородцам штрафами.

- С наступлением пожароопасного сезона весь личный состав министерства и подведомственных учреждений переходит на усиленный режим работы, в том числе в выходные и праздничные дни, - сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев. - На лесопожарных станциях будет организовано круглосуточное дежурство, усилено наземное и авиационное патрулирование лесов. Все силы и средства пожаротушения приведены в полную готовность.

Особый режим с 17 апреля уже введен на территории 20 лесничеств, а с 24 апреля к ним добавятся еще 15. В этом году к ситуации с пожарами стоит отнестись особенно внимательно, ведь уже сейчас число случаев поджога сухой травы выросло в 25 раз.

- С начала года в регионе зафиксировано уже 147 случаев пала травы. Это в 25 раз больше в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, - рассказали в региональном ГУ МЧС по Нижегородской области. - Общая площадь выгоревших участков уже превысила 152 га.

При этом прогноз синоптиков неутешительный – в мае в регионе сохранится сухая и теплая погода.

- В последние годы в связи с изменением климата пожары у нас бывают особенно часто, - отметила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. - Причем опасные и чрезвычайно опасные значения у нас вероятны уже в мае, поскольку снег чаще всего сходит в апреле. Интенсивное тепло, которое в этот период к нам распространяется с Азовским антициклоном, создает условия для сухой и очень теплой погоды, способной привести к высокому уровню пожарной опасности.

КОНКРЕТНО

Какие штрафы грозят нижегородцам?

- для граждан - в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей

- для должностных лиц - от 60 тысяч до 90 тысяч рублей

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - от 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

КСТАТИ

Обо всех фактах возгораний в лесу и на прилегающих территориях следует сообщать по телефонам прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 и региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (831) 430-01-23. Телефоны работают круглосуточно.