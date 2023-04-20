Обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Нижегородской области. Фото: Иван Макеев

В Нижегородской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса. Это связано со снижением уровня заболеваемости. Соответствующее распоряжение было подписано главным санитарным врачом региона Наталией Кучеренко.

- Хочу напомнить, что вакцинация против коронавируса была включена в календарь по эпидемическим показаниям, то есть каждый регион принимал решение в зависимости от ситуации, - отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова. - Если сравнить с показателями прошлого года, то за аналогичный период апреля заболеваемость снизилась в три раза. А если сравнивать дневные показатели, то в феврале, когда начинался «омикрон», ежедневные регистрации составляли порядка 5 тысяч в сутки, сейчас это не больше 200, а в выходные не больше 20 случаев в сутки. Поэтому ситуация стабильная.

По мнению специалистов, сейчас наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости. К тому же и сам вирус уже давно не так опасен.

- «Омикрон» намного легче переносится, чем все остальные варианты, - напомнила Наталья Садыкова. - Внебольничная пневмония как последствие коронавирусной инфекции снизились более чем в 5 раз. Поэтому на данном этапе было принято решение отменить постановление об обязательной вакцинации.

При этом нижегородцы могут прививаться самостоятельно, в добровольном порядке, уже не ориентируясь на какие-то профессиональные и социальные группы. Пока рекомендация прежняя – один раз в год поддерживать иммунитет хотя бы для групп риска.