Разнесла семь машин и переехала мужа: устроившая пьяный дебош нижегородка отделалась штрафом и лишением водительских прав

Инцидент произошел на улице Львовской этой зимой. Фото: Тг-канал "Жесть Нижнего Новгорода"

Состоялся суд над жительницей Нижнего Новгорода, которая по пьяни переехала своего мужа и повредила несколько машин. К счастью для нее, действия женщины квалифицировали по административной статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», поэтому наказание для нее получилось не столь суровым, как если бы в ее действиях усмотрели покушение на убийство.

- На основании имеющихся доказательств, суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 7 месяцев, - сообщается на сайте Автозаводского районного суда.

Напомним, этот инцидент произошел в ночь на 1 февраля. Во дворе одного из многоквартирных домов женщина остервенело пинала мужчину, а затем села за руль своего «Шевроле Круз» и попыталась его переехать. Сначала под колеса автомобиля угодил другой мужчина, а затем и сам объект неприязни. Пострадавших оттащили, но женщина не успокоилась и стала таранить припаркованные рядом автомобили. Также она оторвала бампер у одной из машин, скакала на капоте, громко кричала и материлась. Кто-то из очевидцев снял все на видео и опубликовал в сети. Изначально была озвучена версия, что нижегородка застала своего мужа за изменой. Дескать он приехал по этому адресу к бывшей, которую еще любит, но законная супруга обо всем узнала и решила так выместить гнев.

Сама «разлучница» пролила свет на эту историю и объяснила, как все было на самом деле. По ее словам, в тот вечер она находилась в квартире с бывшим мужем и делала ремонт. Ей позвонил тот самый Максим, с которым она раньше встречалась. Трубку взял бывший муж и предложил приехать и поговорить. Тот согласился. Дома между мужчинами возникла перепалка и они пошли выяснять отношения на улицу. Следом приехала жена Максима Анна и позвала его домой, а вскоре он оказался под колесами ее авто.

По факту произошедшего действительно было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Судя по всему, доказательств того, что у женщины был злой умысел, оказалось недостаточно. Да и сами участники инцидента считают, что уголовного наказания она не заслужила. Таким образом, нижегородка отделалась административным наказанием. Приговор еще не вступил в законную силу.