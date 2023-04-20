Болезненная процедура и нагрузка на организм: Семь мифов о донорстве крови, которые развенчали нижегородские медики

Нижегородские медики рассказали о последствиях донорства крови. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 20 апреля, в России отмечается День донора. Несмотря на то, что переливание крови уже давно стало стандартной медицинской процедурой, оно все еще окутано множеством мифов. Главные среди них сегодня развенчали нижегородские медики.

Миф 1: Во время сдачи крови можно заразиться различными болезнями.

- В действительности сдача крови безопасна для донора – все донорские пункты в России обеспечены одноразовым, стерильным оборудованием, индивидуальными системами, - рассказывают врачи.

Миф 2: Донорство – это больно

- Донация – это очень простая процедура. Для того чтобы узнать свои ощущения от укола иглы, достаточно ущипнуть кожу на внутренней поверхности локтевой области.

Миф 3: Сдача крови и ее компонентов – это долгая и мучительная процедура

- Сдача цельной крови занимает не более 15 минут, сдача компонентов крови (плазмы, тромбоцитов) длится дольше, от 30 минут, но не более полутора часов. Во многих регионах станции переливания крови открываются по специальному графику по субботам в течение года, а также есть возможность организовать выездной день донора в компании или в ВУЗе.

Миф 4: У меня распространенная группа крови, моя кровь не нужна

- Именно такая кровь нужнее всего! Если она так распространена среди здоровых, то она так же распространена и среди больных. Кровь всех групп – и распространенных, и редких – требуется постоянно.

Миф 5: Кровь можно сдавать только по пятницам, чтобы отдохнуть после кроводачи

- Кровь можно сдавать в любой будний день. Специального длительного отдыха после кроводачи не требуется. После сдачи крови нужно посидеть в течение 10-15 минут, избегать тяжелых физических нагрузок в течение дня и следовать простым рекомендациям по питанию. Если вы курите, следует воздержаться от курения в течение часа до и после кроводачи.

Миф 6: Донорство вредно, так как регулярные кроводачи заставляют организм вырабатывать кровь в большом объеме и вызывает зависимость.

- Донорство не наносит вреда организму здорового человека, а кроводачи не могут вызвать привыкание, так как организм человека эволюционно приспособлен к кровопусканиям, - уверены медики. - Многолетние наблюдения за донорами, сдающими кровь на протяжении длительного времени, не выявили у них никаких отклонений, связанных с кроводачами.

Регулярные кроводачи не заставляют организм «вырабатывать больше крови», зато приучают его быстрее восстанавливаться после кровопотери.

Миф 7: Меня это не касается

- В действительности любому человеку может в какой-то момент понадобиться донорская кровь. По статистике, каждый третий человек в течение своей жизни нуждается в переливании крови. И сегодня вы можете стать донором и помочь.

КСТАТИ

Многие готовы сдать кровь, но только в экстренном случае. К примеру, если произойдет теракт или другое массовое событие, в котором будет много пострадавших. Однако эксперты уверены – гораздо важнее регулярно сдавать кровь в обычном режиме, ведь для больного человека каждая минута на счету. Нельзя забывать, что:

- В любую минуту и в любом месте может произойти несчастное происшествие с потерей крови у пострадавших.

- Сдача крови и ее компонентов занимает некоторое время, а кровь может понадобиться немедленно.

- Необходимо, чтобы донорство было регулярным, а не экстренным – только так можно обеспечить постоянный запас компонентов крови, в т.ч. для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

- Кровь нужна больным и пострадавшим круглый год. Поэтому очень важно регулярное донорство, позволяющее обеспечить нормальный уровень обеспечения донорской кровью и компонентами постоянно и в масштабах всей страны.

- Регулярно сдающий донор – это донор, кровь которого наиболее безопасна в силу регулярного обследования и наблюдения за состоянием его здоровья. Из потенциала повторно и неоднократно сдающих доноров формируется система «кадровых доноров», из которых затем может быть сформирована группа «экстренного» резерва.

КОНКРЕТНО

Как подготовиться к донации?

1. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в т.ч. растительное), шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы;

2. Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, за исключением авокадо, свеклы, бананов;

3. За 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики;

4. За час до процедуры донации следует воздержаться от курения;

5. Лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы. И чем раньше происходит донация, тем легче.

переносится эта процедура. После 12:00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам;

6. Не следует планировать донацию после ночного дежурства или бессонной ночи;

7. Не стоит планировать сдачу крови непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, на время особенно интенсивного периода работы и т.п.