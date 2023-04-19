МЧС показали последствия пожара на складе в Дзержинске. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области ликвидировано открытое горение на складе в промышленной зоне. Общая площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров. МЧС показали последствия пожара на складе в Дзержинске 19 апреля 2023.

Специалисты уже взяли пробы воздуха. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о возгорании на Автозаводском шоссе, 99А поступило в 12:47. По прибытию первых подразделений наблюдается горение склада, на площади 4500 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

В Дзержинске ликвидировано открытое горение на складе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На кадрах, опубликованных спасателями, видны последствия пожара. Всюду обугленные бочки, обгоревшие здания складских помещений и металлоконструкций. Также кругом видна обгоревшая земля.

Между тем, местных жителей всерьез беспокоят возможные выбросы в воздух из-за этого пожара. В связи с этим специалисты уже взяли пробы воздуха.

В результате пожара никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

– Отобрали пробы атмосферного воздуха около ближайшей жилой застройки и незамедлительно направили в лабораторию, – сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. – Будем проверять воздух на наличие загрязняющих веществ.

Причины пожара сейчас выясняются. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Также на месте пожара дежурят бригады скорой помощи. Туда же выехали мэр Дзержинска Иван Носков и заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников.