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Происшествия19 апреля 2023 15:03

Обгоревшие бочки и обугленные здания: МЧС показали последствия пожара на складе в Дзержинске

МЧС опубликовало видео с последствиями пожара на складе в Дзержинске
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
МЧС показали последствия пожара на складе в Дзержинске.

МЧС показали последствия пожара на складе в Дзержинске.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области ликвидировано открытое горение на складе в промышленной зоне. Общая площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров. МЧС показали последствия пожара на складе в Дзержинске 19 апреля 2023.

Специалисты уже взяли пробы воздуха.

Специалисты уже взяли пробы воздуха.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о возгорании на Автозаводском шоссе, 99А поступило в 12:47. По прибытию первых подразделений наблюдается горение склада, на площади 4500 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

В Дзержинске ликвидировано открытое горение на складе.

В Дзержинске ликвидировано открытое горение на складе.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На кадрах, опубликованных спасателями, видны последствия пожара. Всюду обугленные бочки, обгоревшие здания складских помещений и металлоконструкций. Также кругом видна обгоревшая земля.

Между тем, местных жителей всерьез беспокоят возможные выбросы в воздух из-за этого пожара. В связи с этим специалисты уже взяли пробы воздуха.

В результате пожара никто не пострадал.

В результате пожара никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

– Отобрали пробы атмосферного воздуха около ближайшей жилой застройки и незамедлительно направили в лабораторию, – сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. – Будем проверять воздух на наличие загрязняющих веществ.

Причины пожара сейчас выясняются.

Причины пожара сейчас выясняются.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Также на месте пожара дежурят бригады скорой помощи. Туда же выехали мэр Дзержинска Иван Носков и заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников.

ЧППроисшествия: ЧП