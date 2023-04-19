МЧС показали последствия пожара на складе в Дзержинске.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
В Дзержинске Нижегородской области ликвидировано открытое горение на складе в промышленной зоне. Общая площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров. МЧС показали последствия пожара на складе в Дзержинске 19 апреля 2023.
Специалисты уже взяли пробы воздуха.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
- Сообщение о возгорании на Автозаводском шоссе, 99А поступило в 12:47. По прибытию первых подразделений наблюдается горение склада, на площади 4500 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
В Дзержинске ликвидировано открытое горение на складе.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
На кадрах, опубликованных спасателями, видны последствия пожара. Всюду обугленные бочки, обгоревшие здания складских помещений и металлоконструкций. Также кругом видна обгоревшая земля.
Между тем, местных жителей всерьез беспокоят возможные выбросы в воздух из-за этого пожара. В связи с этим специалисты уже взяли пробы воздуха.
В результате пожара никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
– Отобрали пробы атмосферного воздуха около ближайшей жилой застройки и незамедлительно направили в лабораторию, – сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. – Будем проверять воздух на наличие загрязняющих веществ.
Причины пожара сейчас выясняются.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Также на месте пожара дежурят бригады скорой помощи. Туда же выехали мэр Дзержинска Иван Носков и заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников.