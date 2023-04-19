Забежал за девочкой в подъезд: Следователи раскрыли подробности нового нападения «Печерского маньяка» в Нижнем Новгороде

Следователи рассказали подробности нового нападения «Печерского маньяка» на 8-летнюю девочку в Нижнем Новгороде. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижнем Новгороде продолжают обсуждать новое нападение на ребенка «Печерского маньяка». Напомним, этой ночью в городе был задержан педофил-рецидивист Александр Серов. Лишь недавно он вышел на свободу и вот уже снова напал на 8-летнего ребенка. На этот раз преступление было совершено в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

- Днем 18 апреля 49-летний мужчина проследовал за малолетней девочкой в подъезд дома по Московскому шоссе, где совершил в отношении ребенка действия сексуального характера, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Мать девочки пресекла его противоправные действия, но задержать не смогла. Мужчина успел скрыться с места преступления. Задержан он был в ночь на 19 апреля. Ранее он был судим за аналогичные преступления.

Сейчас в отношении педофила возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет».

Между тем, на счету задержанного действительно много преступлений. Впервые о нем заговорили в середине 90-х годов, когда была совершена серия нападений на девочек. Тогда педофил был приговорен к 15 годам тюрьмы. Однако уже через 10 лет вышел на свободу и вновь принялся за старое. На этот раз для своих нападений он облюбовал микрорайон Верхние Печеры, за что и получил прозвище «Печерский маньяк». Тогда всего за три месяца с августа по октябрь 2004 года им было совершено сразу семь нападений на детей. Почерк был везде одинаковый – он заходил за девочками в подъезд или лифт дома, где их и насиловал. Все эти месяцы город жил в страхе, однако отыскать нападавшего все не удавалось.

Выйти на Александра Серова помогла случайность - он попался в Дзержинске на мелком хулиганстве. Зная о его криминальном прошлом, полицейские решили проверить его причастность к другим преступлениям. Тогда-то и выяснилось, что именно он совершает нападения на детей – все пострадавшие девочки опознали в нем своего обидчика. Отпираться тот не стал и написал сразу восемь чистосердечных признаний. В марте 2005 года он был приговорен к 18 годам в колонии строгого режима. Из тюрьмы он вышел лишь недавно, и вот уже снова напал на ребенка.

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