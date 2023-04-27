«Вышел, увидев вышки»: Волонтеры рассказали, как нашёлся 13-летний подросток, целые сутки проблуждавший по лесу в Нижегородской области

Сейчас мальчик находится дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородские поисковики раскрыли подробности о том, как нашёлся 13-летний мальчик, который пропал в лесу рядом со своим поселком Большеорловское 25 апреля. Около 15 часов подросток с друзьями пошёл в лес, чтобы найти телефон, который потерял ранее. В поисках гаджета ребята держались вместе, но в какой-то момент разделились и потеряли друг друга из виду. Сначала они искали мальчика самостоятельно, кричали его имя и осматривались по сторонам, а когда поняли, что всё тщетно, вернулись домой и сообщили родителям.

– Поиски были круглосуточные. Заявка поздновато поступила, но тут тоже можно понять ситуацию. Дети не просто ушли из леса и забили на него, а стали сами искать, но, когда поняли, что найти не могут и уже страшно, рассказали взрослым, – поделилась с «Комсомолкой» инфорг ПСО «Волонтер» Ольга.

Больше суток мальчика искали волонтеры, полиция и родственники. Проверена была большая лесная территория, осмотрена каждая улица посёлка, заглянули поисковики и во все заброшенные здания. На местности также работали кинологи, были задействованы беспилотники, но результатов никаких не было.

Поиски осложнялись и тем, что местность, где потерялся мальчик, болотистая. Вокруг одни торфяники, куда можно провалиться и остаться там навсегда. Кроме того, в первую ночь поисков на улице похолодало, зарядил затяжной дождь, но люди все равно продолжали прочесывать местность.

– Поиск был очень сложный, морально и физически. Работало очень много людей. Даже командир отряда Сергей Шухрин приезжал на большом поисковом автомобиле в свой День рождения, после 00:00. Он провел там полдня и наказал волонтерам подарить статус «Найден, жив» по этому поиску. Его желание сбылось, – рассказала инфорг.

Удивительно, но в итоге подросток смог самостоятельно найти путь обратно. Мальчик долго плутал по лесу, пока вдруг не заметил вышки, на которые и стал ориентироваться на своем пути.

– Мальчик большой молодец на самом деле. Красавчик, что не растерялся: искал выход, даже лег там поспал в лесу, – объяснила Ольга. – Он сам вышел из леса, а уже на дороге его подобрал егерь и отвез в посёлок. С мальчиком всё хорошо, состояние нормальное. Это настоящее чудо.