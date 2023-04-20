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Происшествия20 апреля 2023 14:50

Сотрудника «Лук регионы» приговорили к 3 годам условно за подкуп рабочего на мусорном полигоне в Балахне

С 2016 года по 2020 год на полигоне складировали отходы высокого класса опасности
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
Мужчине выписали штраф свыше одного миллиона рублей.

Мужчине выписали штраф свыше одного миллиона рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал сотрудника компании «Лук регионы» виновным в коммерческом подкупе. Мужчина получил 3 года условно и столько же испытательного срока. Также ему выписали штраф свыше одного миллиона рублей.

– В ноябре 2022 года в рамках данного уголовного дела по этой же статье был осужден и руководитель ООО «Лук Регионы». Его приговор был таким же, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Как оказалось, в период с 2016 года по 2020 год руководитель ООО «Лук Регионы» и его подчинённый ежемесячно лично передавали сотруднику Балахнинского полигона деньги, чтобы складировать на территории предприятия отходы более высокого класса опасности, чем разрешено законом.

– При посещении данного полигона просто визуально были обнаружены те отходы, которые там быть не должны, в частности бочки с жидкой субстанцией. Также там задерживали несколько раз машины, которые везли отходы с первым и вторым классом опасности. Везти их на полигон категорически запрещено, – рассказала заслуженный эколог РФ Клара Романова. – В пробах почвы и воды оттуда были обнаружены такие концентрации вредных веществ, что их идентифицировали, как чрезвычайно опасные. Ущерб был насчитан 972 миллиона рублей.

В настоящее время относительно сотрудника ООО «Управление отходами-НН» проводятся судебные разбирательства.

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