Разводили три дня: 58-летняя жительница Нижнего Новгорода отдала мошенникам 13 млн рублей

58-летняя жительница Нижнего Новгорода отдала мошенникам 13 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Новгороде 58-летняя местная жительница стала жертвой телефонных аферистов, которые за три дня развели ее более чем на 13 миллионов рублей. Доверчивая женщина отдала свои кровные накопления и еще взяла кредит на крупную сумму. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Обман проходил по классической схеме. Аферисты позвонили жертве и, представившись сотрудниками банка, стали запугивать тем, что на ее имя хотят взять кредит. Чтобы это предотвратить, ей велели оформить займ и перевести деньги на указанные счета.

- Выполняя инструкции мошенников, нижегородка оформила кредит в двух банках в размере 4, 88 млн рублей и перевела через терминал на продиктованные счета, - рассказали в полиции.

Так женщину разводили целых три дня. Все это время ей звонили разные люди, которые запугивали ее и требовали, чтобы она еще отправила денег. Тогда нижегородка посягнула на святую святых – валютные накопления, которые лежали в банковской ячейке. Она сняла 102 тысячи долларов и передала пакет с валютой неизвестному в Автозаводском районе. Таким образом женщина добровольно рассталась с более чем 8 миллионами собственных денег, на которые могла бы купить две квартиры.

Общая сумма ущерба составила более 13,2 млн рублей, сейчас преступников разыскивает полиция.

- По факту хищения чужого имущества путем обмана возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время сотрудниками ОВД проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника, которому были переданы валютные сбережения, - уточнили в ведомстве.