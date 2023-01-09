На пути к просветлению: Житель Кирова в трескучие морозы пешком отправился в Нижний Новгород, чтобы устроиться в местный храм

Волонтеры напоили мужчину горячим чаем и устроили в гостиницу.

Пока зима бьет все температурные рекорды, житель Кировской области отправился в столицу Приволжья, очевидно, чтобы найти свое место в жизни. Не смутили мужчину ни морозы до -45 градусов, ни расстояние более 600 километров. По расчетам сервиса Яндекс.Карты на дорогу у мужчины должно уйти от пяти до шести дней. В праздник Рождества волонтеры «Лиза Алерт» встретили его идущим по трассе Советск-Нижний Новгород. Увиденное потрясло присутствующих: едва ли неподготовленный человек в -30 сможет провести на улице сутки и больше, а тут даже одежды теплой нет. Незнакомец был одет так, будто за окном октябрь, а не январь.

- Около полуночи ребята на трассе подобрали мужчину. Он идет пешком из Кирова в Нижний Новгород, чтобы устроиться на работу в храм, - начали свой рассказ волонтеры.

Как выяснилось, мужчину зовут Василий, он родом из небольшой деревни в Подосиновском районе (Кировская область, прим.). Идет налегке, без денег и телефона. Случись беда — никто не узнает. Конечно же, ему сразу же попытались оказать помощь, насколько это было возможно.

- Наши волонтеры напоили его горячим чаем и накормили. Устроили на ночь в гостиницу, дали ему теплую шапку и рукавицы. К нашему большому сожалению, утром он ушел, не дождавшись нас. Сказал, что будет продолжать свой путь, - добавили в «Лизе Алерт».

Волонтеры обращаются к водителям, проезжающим по трассе Советск-Нижний Новгород, а также к жителям прилегающих населенных пунктов с просьбой оказать посильную помощь мужчине, не оставлять в опасной ситуации:

- По возможности, помогите ему, пожалуйста. Может быть, вы сможете его подвезти или немного обогреть. Не бросайте его на дороге, не дайте ему замерзнуть. Василий будет рад любой помощи.

К слову, в пешем паломнике местные жители узнали своего соседа. Между собой некоторые подосиновцы зовут его «Васюта Вася» - именно такое прозвище можно встретить в комментариях к записям о его рождественской прогулке.

По словам знакомых, у мужчины есть свое жилье, он не бездомный. Раньше и семья была, но с женой Василий разошелся по неизвестным причинам.

- У него семья - мама и брат. Имеют свою пилораму и технику. Он вообще шебутной паренек. Мог ведь по уму сделать, домой приехать, - сетует Вера В., знакомая Василия. Женщина с сочувствием отнеслась к тому, что мужчина решился на такой поступок. По ее словам, Василий родился, что называется, с золотой соской во рту — ни в чем и никогда не имел нужды. Первый «Мерседес» на деревне был именно у него. Однако потом, поговаривают, пошел по скользкой дорожке.

Возможно, именно в прошлом мужчины и кроется разгадка, почему он отважился на рискованное путешествие. Ответить на этот вопрос может только сам Василий, который сейчас находится где-то между Кировом и Нижним Новгородом.

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