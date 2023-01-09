Болельщик «Торпедо» сделал предложение девушке на матче со «Спартаком» в Нижнем Новгороде

Анна ждала этого момента пять лет. Фото: ХК "Торпедо"

Любовь к спорту продолжает объединять сердца. Так, в сочельник в ходе домашнего матча нижегородского ХК «Торпедо» со столичным «Спартаком» болельщики стали свидетелями счастливого финала очередной романтической истории. В перерыве между вторым и третьим периодом хоккейного поединка нижегородец по имени Даниил вывел свою девушку на лед для совместного участия в конкурсе с призами. Алена активно вживалась в роль хоккеиста и пыталась управиться с клюшкой и шайбой.

Парочка принимала участие в конкурсе для болельщиков. Фото: ХК "Торпедо"

Болельщица еще не знала, что в этом конкурсе она получит главный приз. Как только все броски по воротам были выполнены, Даниил встал на одно колено, достал бархатную коробочку и произнес заветные слова: «Выходи за меня замуж». Девушка ответила согласием и получила в подарок огромный букет белых роз. По ее щекам побежали слезы радости.

Молодой человек встал на одно колено и сделал предложение. Фото: ХК "Торпедо"

- Мы пять лет вместе, встречаемся, - рассказывает Алена в беседе с корреспондентом «КП-Нижний Новгород», - и вот, наконец, он решился! Я в шоке и до сих пор не могу поверить в произошедшее! Может быть, я и предполагала, что такое может случиться на его матче, ведь он тоже хоккеист, но чтобы на таком грандиозном! Никаких предпосылок к этому не было. Я даже кольца у него не видела. Он только знал мой размер, потому что покупал мне кольца раньше. Заявление мы еще не подали, но расписаться хотим тоже в Нижнем Новгороде. Нам здесь очень нравится!

Молодые люди приехали на этот матч из Дзержинска. Оба — большие поклонники хоккея и, конечно, в КХЛ болеют за нижегородское «Торпедо». Они встретились пять лет назад. Алена трудилась оператором и принимала заказы, когда к ней на работу пришел симпатичный молодой человек, студент. Он предложил проводить девушку домой после окончания рабочего дня. Эта прогулка стала началом длительных отношений. Алена дождалась любимого из армии, поддерживала в беде и делила с ним моменты радости. Теперь же на безымянном пальце девушки красуется кольцо, которое свидетельствует о приближении нового этапа в ее жизни.

По словам собеседницы, ее возлюбленный не только активный болельщик, но сам играет за команды первой лиги - МВД и LED-9, а еще успевает тренировать дзержинский ХК «Е-карс».

За этой радостной новостью последовала еще одна — торпедовцы завершили матч уверенной победой над «Спартаком». В воротах москвичей в этот вечер оказалось пять шайб. Две из них отправил Андрей Белевич, у которого после более 40 игр с начала сезона на счету была только одна шайба.

Кроме того, в настоящее время нижегородская команда находится на третьей строчке в конференции «Запад», уступая по очкам лишь СКА и ЦСКА.

Ранее «Комсомолка» писала, что болельщик сделал предложение своей девушке на матче «Торпедо» - «Куньлунь РС».