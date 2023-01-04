Нарушил правила и угробил двух человек: Лихач на иномарке устроил смертельное ДТП под Арзамасом

Лихач на иномарке устроил смертельное ДТП под Арзамасом. Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Два человека погибли на месте и еще один пострадал в страшном ДТП под Арзамасом 4 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Жуткая авария произошла в деревне Березовка Арзамасского района. Водитель «Мицубиси Лансер» двигался со стороны Арзамаса и хотел совершить обгон в запрещенном месте. Автомобиль выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с «Форд Куга».

В результате ДТП два человека погибли на месте от полученных травм, еще один человек получил серьезные повреждения. Сотрудники ГИБДД установили, что погибший водитель «Мицубиси Лансер» не использовал ремень безопасности.

Напомним, семилетний ребёнок и четверо взрослых пострадали при столкновении «Рено» и «Хонда» в Балахнинском районе 3 января.