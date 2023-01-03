До 120 метеоров в час смогут увидеть нижегородцы в ночь на 4 января

В ночь на 4 января нижегородцы смогут наблюдать от 40 до 120 «падающих звезд» в час при условии ясной погоды Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Метеорный поток Квадрантиды в период максимальной активности накроет Нижегородскую область. Об этом сообщается на сайте Нижегородского планетария имени Г.М. Гречко.

Квадрантиды – метеорный поток, который наблюдается ежегодно с 28 декабря. Но именно с 3 по 4 января он достигает максимальной интенсивности. Так, в ночь на 4 января нижегородцы смогут наблюдать от 40 до 120 «падающих звезд» в час при условии ясной погоды.

К сожалению, в этот раз наблюдениям также будет мешать почти полная Луна.

Специалисты отмечают, что метеорный поток в этом году будет продлится до 12 января.

– Поток может быть связан с астероидом 2003 ЕН1, который считается мертвой кометой, растратившей большую часть льда, – сообщается на сайте планетария.

Стоит отметить также, что 4 января Земля будет находиться в ближайшей точке орбиты – перигелии. Благодаря этому видимый диаметр звезды будет наибольшим.

Кроме того, январь считается самым благоприятным периодом для наблюдения Марса. Планета поднимается высоко над горизонтом и сияет ночами. Также в этот период увеличивается яркость Венеры, а на вечернем небе сияют Юпитер и Сатурн.