6 нижегородцев пострадали от неправильного использования пиротехники 31 декабря и 1 января

В период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года было зафиксировано 7 нарушений правил пожарной безопасности Фото: Евгения ГУСЕВА

6 нижегородцев пострадали от использования пиротехнических изделий в период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года. В это время было зафиксировано 7 нарушений правил пожарной безопасности. Из них 3 происшествия было зарегистрировано в Нижнем Новгороде и 4 – в Нижегородской области. К счастью, обошлось без погибших.

– Для сравнения, за период с 31 декабря 2021 года по 1 января 2022 зарегистрировано 11 происшествий по указанной выше причине, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

50-летний мужчина попал Заволжскую городскую больницу в ночь на 1 января. Он получил травму руки при неосторожном обращении с пиротехникой.

А днем 1 января по той же причине травму руки получил 37-летний мужчина, находившийся около одного из домов в поселке Буревестник.

Новогодние праздники продолжаются, поэтому ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает о правильном использовании пиротехнических изделий.

Так, при зажигании фитиля ни в коем случае не стоит наклоняться над ним сверху. Большинство травм при использовании фейерверков связано с внезапным запуском ракеты.

Если фитиль фейерверка поврежден или вовсе отсутствует, следует отказаться от использования изделия.

Кроме того, если фейерверк не получилось запустить, то повторно его использовать нельзя. Он может сработать в самый неподходящий момент.

Специалисты рекомендуют во время запуска салютов держать при себе воду. Она поможет в случае внезапного возгорания. А также в воде следует смачивать сработавшие фейерверки, так как в изделии могли остаться взрывчатые или горючие вещества.

Стоит отказаться от использования пиротехнических изделий при алкогольном опьянении во избежание печальных последствий.

После использования пиротехники необходимо осмотреть и прибрать территорию от опасных элементов.

– Приобретайте только сертифицированную пиротехническую продукцию и соблюдайте правила пожарной безопасности при её использовании. Берегите детей: запускать салюты и петарды должен только взрослый! Соблюдение этих нехитрых правил сохранит ваше праздничное настроение, сбережёт жизнь, здоровье и имущество, – призывают в ведомстве.