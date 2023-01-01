Водитель «Киа Церато» сбил 10-летнего ребенка в Выксунском районе в новогоднюю ночь. Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Водитель автомобиля «Киа Церато» сбил 10-летнего ребенка в Выксунском районе в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Происшествие произошло 1 января 2023 около 02:30 в селе Мотмос Выксунского района. 24-летний водитель «Киа Церато» при движении задним ходом на парковочном месте частного дома совершил наезд на 10-летнего ребенка. Пострадавший получил телесные повреждения и был направлен в Выксунскую ЦРБ.

Отмечается, что водитель не был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, девятилетний мальчик погиб при столкновении «ВАЗа» и автобуса ПАЗ в Нижегородской области 31 декабря.