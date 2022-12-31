Дед Мороз-малютка от Евгения Люлина и шоколадные каникулы от игроков «Торпедо»: Самые новогодние истории известных нижегородцев

Знаменитые нижегородцы поделились своими новогодними историями. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

До наступления Нового года остаются считанные часы. Все проводят это время по-разному: кто-то уже вовсю демонстрирует чудеса кулинарии на кухне, кто-то подбирает новогодний наряд, ну а кто-то пытается успеть все то, что не успел за год. «Комсомолка» собрала самые необычные истории от известных нижегородцев.

Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области:

- Думаю, каждый в школе участвовал в новогодних представлениях. Я тоже. Мне запомнился один случай. Было это в третьем классе. Распределяли роли в спектакле. Дедушку Мороза должен был играть другой мальчик, но он чем-то провинился, и роль неожиданно досталась мне.

Евгению Люлину в детстве пришлось сыграть Деда Мороза. Фото: Из личного архива героя публикации

Надо было видеть меня в 9 лет. Был я очень маленького роста. Меньше меня была только одна девочка, которую мы звали Козявкой. И вот за неделю до Нового года меня впервые в жизни назначают на главную роль!

Сейчас просто с костюмом Деда Мороза – пошёл и купил. В те годы его надо было мастерить самому. Шубой стало старое пальто моей сестры, повезло, что оно было красное. Мама обшила его ватой, украсила. Нашли валенки, шапку. Сделали бороду и усы. Дед вышел – загляденье!

И вот настал день спектакля. Всё шло по плану, пока дети не начали звать Дедушку Мороза… Выхожу из-за кулисы, рычу в зал низким голосом: «Здравствуйте, ребята!», и вдруг вижу, как вся школа падает от хохота – и дети, и взрослые животы надрывают! Понимаете, зрители обалдели, увидев такого клопа-гнома, на голову ниже Снегурочки. Мне казалось, что это я своим талантом рассмешил всех, хотя смеялись над моим потешным видом.

Но успех был, да! Меня даже позвали еще на одну елку – к старшеклассникам. «Гонораром» за то выступление стал второй новогодний подарок. Это я тоже хорошо запомнил, потому что мандарины и шоколадные конфеты мы в те годы ели один раз в год, в новогодние праздники.

Михаил Орлов, капитан «Торпедо»:

- В детстве я всегда встречал Новый год в кругу семьи. Мама и бабушка много вкусностей наготавливали. Слушали поздравление по телевизору, загадывали желания под стук секундной стрелки, а после – шли на салют и встречались с друзьями. Когда становились постарше, покупали сами салют и вместе с папой запускали его рядом с домом.

Михаил Орлов до сих пор вспоминает горы шоколада на Новый год. Фото: Из личного архива героя публикации

Самая необычная ночь была, когда вместе с нашей семьей праздник приехали встречать наши друзья с хоккея. Было очень весело: под ёлкой мы нашли много подарков и очень много шоколада. В итоге так им объелись за этот день, что потом два месяца смотреть на шоколад я не мог вообще.

Сергей Баринов, министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области:

Сергей Баринов в студенческие годы. Фото: Из личного архива героя публикации

- В студенческие годы мы сняли усадьбу на Новый год, пригласив большую компанию студентов . Приехав на место, мы обнаружили весьма неприятный сюрприз - электричество отсутствовало совсем. Мне сразу вспомнилась фраза из знаменитого советского фильма «Джентльмены удачи»: «Все, кина не будет. Электричество кончилось...». Но как говорится, где наша не пропадала! Нам пришлось разводить огонь и топить печки, чтобы согреться и приготовить еду. Это был самый запоминающийся Новый год!

Ю Сато, нападающий «Торпедо»:

- В Японии Новый год — самый важный праздник. Многие магазины и компании закрываются в первые дни января, и люди используют это время, чтобы провести его со своими семьями. Многие люди возвращаются в свой родной город, чтобы провести новогодние праздники с семьей или местными друзьями.

Хацумодэ — одно из самых важных событий во время новогодних праздников в Японии. Это первое посещение святыни/храма в новом году, чтобы загадать желание и помолиться за удачу в этом году. Не существует конкретного правила или даты, определяющей, когда посещать святыни или храмы, но обычно это делается в период с 1 по 3 января. Кто-то выбирает Новый год, а кто-то ждёт пару дней, чтобы избежать большого скопления людей.

Александр Синелобов, министр информационных технологий и связи Нижегородской области:

- Мы всегда встречаем Новый год в кругу семьи, шумные компании - не наш формат. Одна из наших самых любимых традиций - это вместе наряжать ёлку. Обычно мы ставим ёлку в начале декабря, но в этом году побили свой рекорд, и уже с конца ноября дома новогодняя атмосфера. А ещё мы обычно активно проводим время 31 декабря, много гуляем и наслаждаемся нашим красивым новогодним городом.

Александр Синелобов предпочитает отмечать в кругу семьи. Фото: Из личного архива героя публикации

Я хочу пожелать всем провести эти праздники с самыми близкими и любимыми людьми. Пусть в новом году сбудутся самые заветные желания! Давайте менять мир вокруг к лучшему, ведь каждый из нас, делая даже небольшие добрые поступки, делает этот мир счастливее! С наступающим Новым годом!

Ольга Петрова, министр образования и науки Нижегородской области:

- Уходящий год выдался непростым. В нем было много вызовов. Вызовов, которые не только открыли нам возможности, но и позволили переосмыслить многие моменты. Мы стали опытнее, мудрее, сплоченнее, лучше. Мы запустили много новых проектов трансформации системы образования. Смогли по-новому увидеть и осознать «исторически сложившиеся» истории и создать точки роста.

Ольга Петрова с утра наведалась на Нижегородскую ярмарку. Фото: Из личного архива героя публикации

Новый год для меня, во многом, семейный праздник, добрый, тёплый и уютный. Как и большинство наших сограждан, я люблю проводить его в кругу своих детей и лучших друзей. Это люди, которые всегда в моем сердце и согревают его даже в самые суровые зимние морозы.

Владислав Фирстов, нападающий «Торпедо»:

- Когда мне было 7 лет, я играл в детской хоккейной школе и жил с бабушкой и дедушкой. И накануне Нового года я загадал на праздник настольный хоккей. С нетерпением ждал этого подарка и искренне верил, что Дед Мороз поможет его получить.

Где-то за полчаса до Нового года я услышал стук в дверь, и бабушка отправила меня открыть. К моему удивлению, я не обнаружил за дверью никого. Вскоре стук повторился. И, когда на этот раз я открыл, увидел на пороге тот самый настольный хоккей, о котором я так сильно мечтал! Тогда я поверил в Деда Мороза ещё сильнее и всем вокруг рассказывал о том, что он существует и какой он добрый. Вот такая памятная для меня новогодняя история из детства.