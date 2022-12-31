Двое детей пострадали в ДТП на Автозаводе по вине пьяной женщины. Фото: региональное Управление ГИБДД

Два ребенка пострадали в ДТП на Автозаводе. Женщина, которая спровоцировала аварию, была в состоянии алкогольного опьянения. Об этом информирует пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

Авария произошла 30 декабря в Автозаводском районе на улице Мончегорская. Водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением, после чего машину занесло на заснеженную обочину. Сдавая задним ходом, автомобиль «Нива» столкнулся с «Шевроле», который в это время двигался по направлению к улице Спутник.

Два маленьких пассажира «Шевроле» десяти и одиннадцати лет пострадали, они доставлены в детскую областную больницу. По словам водителя, дети сидели на заднем сиденье и были пристегнуты ремнем безопасности. Виновник аварии, водительница «Шевроле Нива» находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время состояние детей уточняется.