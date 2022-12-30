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Происшествия30 декабря 2022 11:00

Опубликовано видео страшного ДТП под Семеновом, где столкнулись автоцистерна и две легковушки

Легковушка вылетела в лоб ехавшей навстречу фуре
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Опубликовано видео страшного ДТП на Бору, где столкнулись автоцистерна и две легковушки.

Опубликовано видео страшного ДТП на Бору, где столкнулись автоцистерна и две легковушки.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Госавтоинспекция опубликовала видео с места страшного ДТП в Семеновском районе, где автоцистерна столкнулась с двумя легковушками.

Авария произошла днем 30 декабря на трассе Нижний Новгород – Йошкар-Ола. 20-летний Водитель «Хендай Гетц» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу прямо в лоб автоцистерне. Фуру в свою очередь развернуло, и она столкнулась с минивэном «Фольксваген Транспортер».

На кадрах видно, что фура с бочкой перекрыла половину дороги, а «Гетц» получил немыслимые повреждения, от которых в этой груде металла с трудом угадывается иномарка.

Два человека погибли на месте, еще трое в тяжелом состоянии доставлены в районные больницы Бора и Семенова. Детей среди пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются.

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