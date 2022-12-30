Две легковушки и автоцистерна столкнулись под Семеновом: два человека погибли, трое в тяжелом состоянии

От "Гетца" почти ничего не осталось. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшная авария произошла в Семеновском районе днем 30 декабря. Там на трассе Нижний Новгород – Йошкар-Ола столкнулись две легковушки и фура с цистерной. Два человека погибли на месте, трое получили серьезные травмы.

- По предварительным данным, 20-летний водитель «Хендай Гетц» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автоцистерной «Вольво», после чего фура произвела столкновение с минивэном «Фольксваген Транспортер», - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Удар был столь чудовищной силы, что от маленького «Гетца» уцелела лишь задняя дверь: все остальные детали кузова превратились в груду искореженного металла.

Как сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, детей среди пострадавших нет. Мужчина и женщина погибли на месте аварии от полученных травм. Два человека были доставлены в Борскую ЦРБ, еще один – в Семеновскую.

- Все пациенты в тяжелом состоянии, - констатировал министр.