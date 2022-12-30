Кость в горле и откушенное ухо: Нижегородский лор-врач рассказал о самых частых и необычных травмах на Новый год

Григорий Белозеров - оперирующий врач-оториноларинголог с большим опытом работы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Впереди длинная череда новогодних праздников, а это значит, что нижегородцы будут больше отдыхать, ходить в гости и проводить много времени на свежем воздухе, а кто-то и вовсе будет гулять ну всю катушку «как в последний раз». К сожалению, иногда ценой нашей беспечности или невнимательности становятся различные травмы и простудные заболевания. Нижегородский оперирующий врач-оториноларинголог Григорий Белозеров на своей странице в соцсети рассказал, с какими проблемами в новогодние праздники чаще всего обращаются к нему пациенты.

По словам специалиста, утро 1 января на дежурстве проходит довольно тихо, а вот после обеда начинает «подтягиваться» народ. В новогодние праздники за смену приходится осматривать по 40-50 человек.

- При этом есть еще и пациенты в палатах, которые встретили Новый год в стационаре, и им тоже нужно уделить внимание, - рассказывает врач.

Кость в горле

Итак, открывает своеобразный рейтинг новогодних травм и патологий застрявшие в горле косточки. Заливная рыба и селедочка под шубой – традиционные блюда для новогоднего стола. Кто бы мог подумать, что они способны довести гурманов до больницы – в случае, если в горле застрянет кость. В этой ситуации травмируется слизистая, появляется дискомфорт в горле, может возникнуть воспаление окружающих тканей, поэтому инородное тело желательно извлечь как можно скорее. Если самостоятельно это сделать не удается, необходимо обратиться к врачу.

Отит и гайморит

Отит и гайморит, по словам Григория Белозерова, тоже нередкие диагнозы в новогодние праздники.

- Это результат затянувшихся ночных гуляний на свежем воздухе, - констатирует врач.

Во избежание воспалений не выбегайте зимой на улицу без шапки и верхней одежды, даже если «на секундочку» и «только до машины». Иногда хватит совсем немного времени, чтобы простудиться.

Ушибы

Ушибы уха и носа нередко возникают при падении на гололеде – человек не успел сгруппироваться в «полете», и вот уже расквасил себе нос. Как говорит Григорий Белозеров, в зимние праздники обращений с подобными травмами идет достаточно много.

Ушиб носа – достаточно серьезная травма, при которой необходимо убедиться, что носовая перегородка, хрящи и кости целы. В противном случае врач окажет необходимую помощь и назначит лечение.

Ангины

Еще две патологии, с которыми нередко обращаются к лору нижегородцы в зимние каникулы, становятся ангины и паратонзиллярные абсцессы – гнойное воспаление прилегающих к миндалинам тканей. Нередко такое случается из-за употребления сильно охлажденных напитков, так что аккуратнее с ними в новогоднюю ночь.

Однако и с куда более страшными и экстренными случаями приходится сталкиваться врачам в разгар праздников. Так, Григорий Белозеров вспоминает, что как-то 1 января поступила пациентка, которой в драке в центре Нижнего Новгорода…. откусили ухо.

- Нарядная, красивая, в шубке, но вот ухо уже несла в руках, - вспоминает специалист.

Впрочем, эта история закончилась благополучно: ухо пришили, орган успешно прижился.

Ни для кого не секрет, что нагрузка на медиков в праздничные дни возрастает очень серьезно. Пока основная масса людей гуляет, они несут дежурства на «боевом» посту, потому что нельзя оставить тех, кто нуждается, без медицинской помощи.

- Но мы уже привыкли и даже умеем почувствовать праздничное настроение на рабочем месте. Помогают украшенные холлы и кабинеты. Спасибо всем, кто создает и поддерживает эту сказочную атмосферу, - говорит Григорий Белозеров, который, кстати, начнет оперировать пациентов уже 2 января.