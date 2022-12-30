Праздничная подсветка зажигается с наступлением темноты в 16.00. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На стенах Нижегородского кремля запустили новогоднее световое шоу. Древняя крепость стала своеобразным экраном для аудиовизуального представления, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На центральной Дмитриевской башне транслируются сюжеты об украшении новогодней елки, а на внутреннем фасаде можно посмотреть историю путешествия Крольчонка – символа 2023 года.

Посмотреть подсветку можно будет до 8 января. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Не остался без внимания и тот факт, что Нижний Новгород под конец года завоевал титул Молодежной столицы России. В честь этого события стена кремля на участке от Тайницкой до Северной башни и фасад Дмитриевской башни украсили тематические надписи. «Город, в котором чувствуешь жизнь» и «Нижний – молодежная столица России» - эти надписи можно увидеть в числе других слайдов.

Нижний Новгород стал молодежной столицей России - и это нашло свое отражение в подсветке кремля. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Световые инсталляции стали одной из визитных карточек наших праздников - они позволяют создавать праздничное настроение, которое могут разделить много людей в любое удобное время. В этот раз мы отметим таким образом и важное событие в жизни города - присвоение почетного титула «Молодежной столицы России-2023», - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Праздничный кремль с высоты птичьего полета. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Трансляция мэппинг-шоу начинается в 16.00, когда на улице становится темно. На Новый год ровно в полночь на фасаде Дмитриевской башни пробьют символические куранты и заиграет гимн России. В новогоднюю ночь праздничная подсветка кремля будет работать до 3 часов, в другие дни – до 1 часа ночи. Посмотреть ее можно будет в течение всех праздников вплоть до 8 января.

В самом кремле также очень празднично и красиво. В еловом сквере рядом с детской площадкой установлены световые фигуры с героями сказок, сквер у здания Арсенала украшен световыми звездами, а арки вдоль кремлевской стены украшены световыми узорами в стиле традиционных хохломской и городецкой росписи.