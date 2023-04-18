Осталась без крыши над головой: Телефонные мошенники выманили у 83-летней бабушки-инвалида квартиру в Нижнем Новгороде и все сбережения

Пенсионерка продала квартиру, а деньги перевела мошенникам. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Телефонные мошенники с особым цинизмом провернули аферу в отношении 83-летней жительницы Нижнего Новгорода. В одночасье, как под гипнозом, одинокая бабушка — инвалид II группы лишилась отложенных на похороны денег и единственного жилья. Новые собственники регулярно приходят по указанному адресу, стучат в окна палками, пытаются выломать дверь, чтобы попасть в квартиру, которую уже считают своей. Обманутой пенсионерке приходится отсиживаться взаперти и регулярно все это терпеть. Оказавшись за порогом квартиры, она рискует навсегда остаться на улице.

Каждый день в ее дверь стучат

- Выгоняют из квартиры меня мошенники, - пожаловалась «Кстати» огорченная бабушка, - сумели меня уговорить так, чтобы я им продала свою квартиру. Даже не знаю, как я смогу пережить, если наступит тот момент, когда я возьму свои вещи и выйду из квартиры. После такого я не встану точно.

Пока пенсионерка рассказывает все это, в ее дверь продолжают настойчиво колотить твердой мужской рукой. Стук слышен даже на кухне. Это пришел покупатель, который стремится войти в квартиру.

- Мы купили квартиру, прописались, хотим попасть. Сделка прошла. Мы собственники, все деньги мы передали. Мне кажется, такие ситуации происходят повсеместно. Если бы мы были как-то связаны с мошенниками, то сразу бы отдали ей всю сумму. Было ощущение, что она хочет все сразу получить и куда-потратить, - объяснил новый собственник квартиры Сергей.

Мужчину не смутило, что пожилая женщина с кнопочным телефоном и плохим зрением нашла его через интернет, да еще пытается спешно продать жилье. Несмотря на то, что пенсионерке уже нашли адвоката, инициировано судебное разбирательство и сделка находится под вопросом, Сергей готов хоть сегодня перевезти всю свою семью. Мужчина даже вызвал полицию, объяснив, что хочет попасть в свою квартиру. Стражи порядка объяснили ему: если квартира находится под арестом, то до суда все остается на своих местах.

Поведение Сергея смутило адвоката Валентины Ивановны Ирину Тамбовцеву. Специалист считает, что покупатель мог быть замешан в махинации. Прямых доказательств нет, но косвенно на это указывают обстоятельства, при которых совершена сделка.

- Данная квартира была оценена этим Сергеем в три миллиона, но она не может столько стоить. Это сталинка, находится рядом с метро «Двигатель революции». Квартира двухкомнатная, очень большая, трехметровые потолки. Шесть с половиной миллионов она точно стоит. Это говорит о том, что намерения покупателя были не слишком чисты при покупке этой квартиры — добавила Тамбовцева.

«Начали раскручивать, а я и поверила»

Валентину Ивановну обманули с использованием уже избитой схемы «Вам звонят из банка». Собеседник представился ей специалистом финансового контроля центрального банка России и рассказал, что на нее открывают кредит. Пенсионерка тут же выложила незнакомцу, что на ее счету хранятся 100 тысяч рублей, отложенные на черный день. Далее между жертвой и лжесотрудником банка состоялся следующий диалог:

- Не беспокойтесь, мы Вам поможем.

- Так что же мне поможет-то?

- Завтра идите, снимите то, что у Вас отложено. Мы Вам скажем, на какой счет перечислить эти деньги.

«Наушник», как называет телефонного мошенника сама бабушка, подробно объяснил ей, как вести себя в банке, чтобы не вызвать сомнений у сотрудников, а также дал инструкции, куда переводить снятую сумму. Валентина Ивановна так и сделала. Собеседник на этом не успокоился и сказал, что и квартиру пенсионерки хотят продать в течение недели.

- Я не собиралась никогда квартиру продавать, - призналась Валентина Ивановна, - но он мне начал диктовать, как спасать мою квартиру, дескать я вам дам телефон компании которая занимается срочными продажами, посмотрят квартиру и за три миллиона они ее продадут. Я сразу сказала, что ни за что ее не продам, но мне стали объяснять, что квартира останется за мной, будет проведена некая манипуляция. Они как начали меня раскручивать, я и поверила им. Пригласила.

К пенсионерке приехал тот самый Сергей, который сейчас осаждает ее квартиру. Мужчина сразу стал осматривать квартиру, но не как риелтор, а как потенциальный покупатель.

- Он как начал бегать по моей квартире! Она ему понравилась. Говорит: «Ой, да я ее для себя куплю!», - описала ситуацию обманутая бабушка.

Дальше события развивались стремительно. По телефону продолжал давать инструкции «сотрудник банка», а на пороге уже стояла семья покупателей с распечатанным договором купли-продажи. Бабушка поставила свою подпись и сразу же получила миллион рублей, который перевела мошенникам.

- Когда я этот миллион перечислила, тут я и поняла, что попала в лапы мошенников. Позвонила Сергею и сказала, что квартиру не продаю и никогда не собиралась продавать. Предложила ему прекратить сделку. На следующий день с утра мне Сергей звонит и говорит, что уже оформил квартиру на себя, - добавила она.

У бабушки осталось лишь 700 рублей. На помощь пришли соседи. Это они наняли ей адвоката и позаботились, чтобы дверь не вскрыли при помощи болгарки. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Решение о том, кто по праву является владельцем этой квартиры, вынесет суд. Однако неизвестно, выдержит ли бабушка все эти тяжбы.