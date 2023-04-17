Парковочные войны выходят на новый уровень: Мужчина поджег шины прямо у двери подъезда в Нижнем Новгороде

Неизвестный поджег шины под дверью подъезда в Нижнем Новгороде. Фото: принтскрин видео.

В Нижнем Новгороде выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего 15 апреля на улице Коминтерна. Там неизвестный мужчина устроил пожар под окнами жилого дома, подпалив автомобильные покрышки прямо у подъездной двери.

Судя по записи с домофонной камеры видеонаблюдения, это произошло в девятом часу вечера у дома №20 по улице Коминтерна. На кадрах видно, как какой-то мужчина средних лет в кепке складывает шины вплотную к двери подъезда, после чего обливает их бензином. После этого он не спеша заворачивает крышку бутылки и выбрасывает ее в урну – мимо подъезда в этот момент проходят люди, но никто не вмешивается в процесс. Когда рядом не оказывается никого, мужчина поджигает спичку и бросает на покрышки, которые моментально вспыхивают ярким пламенем.

Удивительно, но мужчина даже не пытается скрыть свое лицо, а напротив, несколько раз «светится» перед камерой вплотную. А после поджога он не сразу покидает «место преступления», а не спеша уходит, предварительно снова прогулявшись до урны. Потушить разгоревшийся костер помогли прохожие, увидевшие, как от подъезда валит черный дым.

Запись с камеры наблюдения была опубликована в группе «Типичный Нижний Новгород» ВКонтакте. Интернет-пользователи теряются в догадках, какова была цель этой «акции». Месть, хулиганство или что-то еще? Несколько комментаторов сошлись во мнении, что этими покрышками, возможно, были «заняты» автомобильные места на парковке – подобное можно увидеть почти в каждом нижегородском дворе.

- Может быть, это разозлило мужчину, и он решил их поджечь. А может быть, таким образом он хотел отомстить какому-то конкретному человеку, с которым у него возник конфликт, - предполагают нижегородцы в комментариях.

В МВД уже начали проверку по данному происшествию.

- В полицию поступило заявление от местной жительницы по факту поджога автомобильных покрышек. В настоящее время сотрудниками ОВД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.