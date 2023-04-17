Майское тепло возвращается в Нижний Новгород. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Атлантический циклон, ставший причиной похолодания в европейской части России в минувшую пятницу, отступает. На этой неделе в Нижегородскую область вновь вернется майское тепло: синоптики обещают до +16 градусов, так что в выходные можно смело открывать дачный сезон, если вы еще этого не сделали.

В понедельник, согласно сервису «Яндекс. Погода», в Нижнем Новгороде днем ожидается переменная облачность, а к вечеру небо затянет облаками. Воздух прогреется до +16 градусов, осадков не ожидается. Слабый ветер будет дуть с юго-запада.

Во вторник нижегородцев ждет хмурый, но теплый день. Термометры покажут 15 градусов тепла, а ночью - +5. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Сохранится сухая погода без дождей.

В среду солнце выглянет из-за туч и прогреет воздух до +16 градусов. Ветер поменяет направление на северо-восточное, но не усилится.

К концу рабочей недели немного похолодает. В четверг и пятницу столбики термометров покажут +11…+12 градусов, будет облачная с прояснениями погода. Ветер северо-западный, 2-3 метра в секунду. Ночные температуры составят +3…+5 градусов, заморозков на этой неделе не ожидается.

В субботу и воскресенье резких изменений погоды не ожидается: до +15 днем, +4…+6 градусов в ночные часы. Без осадков.