XXXII Рождественские православно-философские чтения пройдут в Мининском университете

XXXII Рождественские православно-философские чтения «Русское православие и славянство» состоятся 12-13 января 2023 года в Мининском университете. В мероприятии постоянно принимают участие руководители традиционных нижегородских конфессий, известные ученые, а также приглашаются преподаватели вузов, учителя общеобразовательных школ и православных гимназий. Форум проводится при поддержке митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

- Ежегодно первым значимым научно-просветительским событием года в Мининском университете становятся Рождественские православно-философские чтения, - сказал ректор Мининского Виктор Сдобняков. - Не станет исключением и 2023 год. Высокий научный уровень чтений обеспечивают в первую очередь доклады известных философов из МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ (г. Москва), ведущих ученых Нижнего Новгорода и других городов. Мы с радостью ждем гостей форума в стенах Мининского университета.

Организатором православно-философских чтений является президент Мининского университета Лев Шапошников.

- Рождественские чтения всегда посвящены важнейшим вопросам, связанным с национальным самосознанием, духовно-нравственной сферой, культурно-просветительской, гражданско-патриотической тематикой, и уже более 30 лет являются значимой дискуссионной площадкой для обеспечения межконфессионального, межнационального диалога, обсуждения насущных общественных проблем, в том числе проблем образования и воспитания детей и молодежи, - поделился он.

Тема чтений 2023 года посвящена русскому православию и славянству в условиях современной общественно-политической ситуации в России и мире. Пленарное заседание пройдет в смешанном формате: и очно, и посредством видеоконференцсвязи. С программой форума можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, в рамках чтений 2023 года 13 января в Саровском физико-техническом институте НИЯУ МИФИ пройдет круглый стол “Православие и славянство. Современные вызовы”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина